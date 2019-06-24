Российские дзюдоисты заработали комплект

Золото, серебро и две бронзы завоевали российские дзюдоисты 24 июня — в заключительный день розыгрыша личных наград на чемпионате Европы, проходящем в рамках вторых Европейских игр в столице Белоруссии. Отличились соответственно Арман Адамян (до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг), Хусейн Халмурзаев (до 90 кг) и Ксения Чибисова (до 78 кг). Во вторник на турнире соревнования смешанных команд. Корреспондент “Ъ” Валерия Миронова — из Минска.

Наивысшего успеха в своей недавно начавшейся взрослой спортивной карьере добился в Минске 23-летний дзюдоист из Волгоградской области Арман Адамян. Первое свое золото чемпионата Европы, а заодно Европейских игр в весовой категории до 100 кг он получил, одержав чистую победу в финале над 30-летним грузином Варламом Липартениани — обладателем олимпийского серебра образца 2016 года и двукратным чемпионом мира в команде. Адамян полностью контролировал захваты опытного противника, который попытался бросить его во время борьбы в очень плотном положении. Однако российский дзюдоист, улучив момент, сделал подсечку под пятку изнутри и удерживал олимпийца на татами до получения высшей в дзюдо оценки иппон (чистая победа). В этот вечер у нового чемпиона все шло идеально: ему удалось унять волнение и выполнять нужные движения.

«Я очень усердно готовился к турниру, потому что понимал: на меня возложена большая ответственность, и надо было доказать, что готовился не зря. Сегодня был мой день»,— сказал Арман Адамян.

Был близок к победе и другой российский молодой спортсмен — Инал Тасоев (свыше 100 кг). Словно две молнии на татами, они на пару с чемпионом мира из Грузии Гурамом Тушишвили показали, можно сказать, акробатическое дзюдо. Сначала Инал Тасоев бросил соперника подсечкой, за что получил оценку вазари. Но в следующей попытке пропустил захват и упал от подхвата титулованного грузинского спортсмена, за что арбитр присудил тому чистую победу. А теперь вчерашний юниор мечтает сразиться не с кем-нибудь, а с живой легендой дзюдо двукратным олимпийским и многократным чемпионом мира Тедди Ринером из Франции.

«Я знаю, что непобедимых нет, и Тушишвили победить было возможно,— убежден Тасоев.— Даже у Ринера, с кем я мечтаю однажды побороться, можно выигрывать. Все падают».

Хусейн Халмурзаев, брат олимпийского чемпиона в весе до 81 кг Хасана Халмурзаева, завоевал бронзовую медаль в категории до 90 кг, повторив результат годичной давности. Основное время полуфинальной схватки с турком Микаилом Озерлером он отстоял безрезультатно, не сумев взять противника в плотный захват для броска. А в дополнительное время турок, ставший впоследствии чемпионом Европы, российского дзюдоиста уже явно превосходил, закончив противостояние тремя безответными атаками. Зато в поединке за третье место россиянин без проблем взял верх над британцем Чемберленом Фрейзером. Он заявил, что сегодняшняя бронза для него равноценна золоту. Слишком уж много труда было в нее вложено. Дело в том, что Хусейн Халмурзаев перед поездкой в Минск пережил непростой период — борьба на соревнованиях никак не желала складываться в его пользу. Да и все сегодняшние схватки, по его словам, легкими не были.

Ксения Чибисова (до 78 кг) впервые в своей долговременной работе в сборной России поднялась на третью ступень пьедестала, победив Рошель Нуньес из Португалии. Россиянка всю схватку была активнее своей визави. Она старалась забрать верхний захват и провести бросок подхватом изнутри, но безуспешно. В итоге она все-таки опередила соперницу, получив меньше, чем она, замечаний. «Бронза — однозначно самая значимая награда в моей коллекции,— сказала медалистка.— Сегодня я была настроена исключительно на победу и верила, что могу взять медаль. А завтра наша команда способна выиграть и золото».

Валерия Миронова