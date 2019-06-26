Менеджменту «Уральского капитала» готовят претензии

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ведущее конкурсное производство в уфимском «Уралкапиталбанке» (лицензия отозвана в феврале 2018 года), видит основания для привлечения его бывшего менеджмента и собственников к уголовной и гражданско-правовой ответственности. АСВ и ЦБ неоднократно обращались в МВД и Следственный комитет РФ с заявлением о расследовании признаков мошенничества, преднамеренного банкротства и растраты, но получали отказ. Претензии регулятора касаются в том числе выдачи банком «заведомо невозвратных кредитов» предприятиям группы «Ишсталь». По мнению юристов, отказы правоохранительных органов могут объясняться как их неопытностью, так и качеством документов, направленных регулятором.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ведущее конкурсное производство в уфимском банке «Уральский капитал» (Уралкапиталбанк, лицензия отозвана в феврале 2018 года, контролировался предпринимателем Дамиром Камиловым) намерено привлечь контролировавших банк лиц к гражданско-правовой и уголовной ответственности. Об этом сообщается в материалах АСВ, опубликованых на портале «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве».

С апреля 2018 года агентство и Центробанк направляют в МВД и Следственный комитет РФ заявления о привлечении бывших собственников и руководителей банка к уголовной ответственности. Так, в следственный департамент МВД РФ направлялось заявление с просьбой расследовать факты, имеющие признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160), причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165), преднамеренного банкротства (ст. 196) и злоупотребления полномочиями (ст. 201), следует из сообщения агентства. В заявлениях АСВ просило расследовать факты выдачи «Уральским капиталом» в том числе «заведомо невозвратных кредитов» предприятиям группы «Ишсталь» (инициатором и бенефициаром этого проекта, предполагавшего запуск металлургического производства в Ишимбайском районе, участники рынка называли также Дамира Камилова).

МВД и СКР в возбуждении уголовного дела неоднократно отказывали. Правда, «отказные» решения периодически отменялись, а материалы направлялись на дополнительную проверку, отмечается в материалах АСВ. В последний раз агентство направляло в Главное следственное управление СКР заявление о фактах хищения имущества банка путем выдачи кредитов и безвозмездной передачи активов третьим лицам в феврале текущего года. О реакции ведомства на заявление не сообщается.

В материалах агентства не уточняется, когда банк выдавал кредиты предприятиям «Ишстали». Из материалов арбитражного суда следует, что в 2016-2018 годах «Ишсталь» была поручителем по кредитам на 650 млн руб., выданным банком предприятиям «Башкирская торгово-промышленная компания» и «Аякс-регион» (обе на тот момент принадлежали Альфреду Сулейманову). В марте текущего года банк обратил взыскание на заложенное имущество должников — здание малярно-сдаточного цеха общей площадью 24,2 тыс. кв. м в Ишимбае и земельный участок площадью 6,1 га. Залоговая стоимость имущества оценивается в материалах дела в 63,7 млн руб.

Требования кредиторов к банку превышают 6,2 млрд руб. На момент отзыва лицензии в ЦБ оценивали стоимость активов кредитной организации в 2,6 млрд руб., обязательства — в 6,5 млрд руб. Размер «дыры», таким образом, составлял 3,9 млрд руб. В ходе конкурсного производства АСВ направило в суды 173 иска о взыскании в конкурсную массу около 11 млрд руб. 126 заявлений на сумму более 7 млрд руб. были удовлетворены, но фактически в конкурсную массу поступило лишь около 30 млн руб., отмечают в АСВ. Около 22 млн руб. агентство рассчитывало получить от продажи оборудования и техники банка, но торги не состоялись. Инвентаризация, проведенная в банке в 2018 году, установила активы балансовой стоимостью 755,2 млн руб.

11 июня арбитражный суд продлил конкурсное производство в «Уралкапиталбанке» до 6 декабря. В суде представитель АСВ заявил, что не завершил работу по взысканию ссудной задолженности, торги по продаже активов, а кроме того, нашел основания для привлечения виновных в банкротстве лиц к гражданско-правовой и уголовной ответственности. Итоги процедуры суд намерен заслушать 5 декабря.

Напомним, что отзывая лицензию банка, ЦБ указывал на то, что деятельность кредитной организации создавала «реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков» из-за «рискованной бизнес-модели», ориентированной в основном на кредитование бизнеса владельца банка.

Дамир Камилов также признан банкротом, ему запрещен выезд за рубеж. Финансовый управляющий предпринимателя усматривает в его деле признаки преднамеренного банкротства.

Генеральный директор «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин считает, что АСВ придется побороться за привлечение руководства банка к уголовной ответственности. «Для этого надо доказать аффилированность владельца кредитной организации и компаний, получавших кредит. В принципе примеры возбуждения уголовных дел по фактам присвоения и растраты средств вкладчиков есть, — отмечает эксперт. — Другое дело, что уголовное преследование вряд ли поможет конкурсному управляющему вернуть средства банка. На месте агентства я бы сосредоточил все усилия на поиске этих средств: имущественные следы остаются всегда».

Адвокат Аскар Мингазетдинов видит две причины, по которым правоохранительные органы без энтузиазма реагируют на заявления АСВ. «Одно дело Центробанк, который четко видит злоупотребления банковскими полномочиями и операциями, и другое дело правоохранители, особенно в регионах: у последних чаще всего мало опыта в расследовании таких уголовных дел»,— отмечает эксперт. Впрочем, добавляет он, «нельзя исключать, что АСВ действительно не предоставило неопровержимых доказательств совершения преступления и отнеслось к подготовке заявления формально».

Булат Баширов