Средняя мощность новых автомобилей в России за 10 лет выросла на 20%

C 2008 года средняя мощность новых автомобилей на российском рынке выросла на 20%, сообщает «Автостат».

По данным исследования, проведенного агентством, десять лет назад на долю новых автомобилей с двигателем мощнее 100 л.с. приходилось 52% рынка. В 2019 году на машины мощнее 100 л.с. приходится 81% всех продаж новых автомобилей.

За десять лет средний объем двигателя новой машины почти не изменился (1,8 литра в 2008 году и 1,9 литра в 2019 году), а средняя мощность выросла примерно на 20% — со 116 л.с. до 139 л.с.

Напомним, в 2019 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), составили 677,5 тыс. шт., что на 2,2% меньше, чем в январе-мае 2018 года.