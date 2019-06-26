Золото делают физически привлекательным

Законодатели пытаются сделать условия вложений в драгоценные металлы более привлекательными. Во внесенных в Госдуму законопроектах содержатся нормы, смягчающие налоговый режим при получении дохода от инвестиций в физическое золото. Кроме того, предполагается распространить систему страхования вкладов на обезличенные металлические счета (ОМС). Такие меры потенциально помогут увеличить спрос на золото, однако ряд специфических проблем (отсутствие процентного дохода и высокий спред между ценой покупки и продажи) будут сдерживать интерес инвесторов.

Законодатели озаботились проблемой расширения инвестиций в драгоценные металлы — сразу четыре тематических законопроекта были внесены в Госдуму в начале недели. Часть из них призвана увеличить привлекательность ОМС, часть — снизить расходы инвесторов при вложениях в физическое золото.

По оценке “Ъ”, на 1 мая 2019 года объем средств на металлических счетах в банках (без учета Промсвязьбанка) составил 134 млрд руб., что на 11% ниже начала года. Стоимость золота за этот период снизилась всего на 3%. За последние пять лет объем средств на этих счетах в золотом эквиваленте снизился почти в два раза, до 50 тонн.

В качестве мер, способствующих повышению популярности этих счетов, были предложены поправки к ст. 217 части второй Налогового кодекса (внесены в Госдуму во вторник), освобождающие от налогообложения доходы физлиц, получаемые по ОМС, а также доходы, полученные при продаже активов, размещаемых на ОМС. Сейчас с этих доходов граждане уплачивают 13% НДФЛ (кроме случаев, когда инвестор владел активами более трех лет). Днем ранее в Госдуму был внесен законопроект, по которому ОМС войдут в систему страхования вкладов. Попытки сделать это предпринимались и ранее. Еще семь лет назад Минфин предложил приравнять ОМС к банковским вкладам, что автоматически распространяло на них госгарантии по страхованию депозитов (см. “Ъ” от 24 августа 2012 года). Однако законопроект так и не был принят. Третья мера, предлагаемая законодателями,— отмена НДС для граждан при реализации аффинированного (инвестиционного) золота. Необходимость такого изменения авторы проекта обосновывают, в частности, потребностью в создании «альтернативного доллару США средства накопления для населения и привлекательного инструмента инвестирования в российскую экономику».

Алексей Моисеев, замминистра финансов, в интервью агентству Reuters, 7 декабря 2018 года Есть люди, у которых есть счета в долларах, и они хотели бы их уже поменять на что-то более соответствующее духу времени.

Эксперты в целом согласны с тем, что данные инициативы в перспективе способны увеличить спрос населения на драгметаллы. По мнению начальника отдела операций с драгметаллами и товарными активами банка «ФК Открытие» Максима Куртова, при условии реализации предлагаемых мер, прежде всего в части отмены НДС на слитки, ежегодный спрос со стороны клиентов-физлиц может составить 30–50 тонн. По данным депутатов, частный инвестиционный спрос на золото в 2017 году составил всего 4 тонны.

Однако ряд проблем законопроекты не снимают. Так, по словам руководителя дирекции валютно-финансовых операций Альфа-банка Александра Красного, препятствием для развития операций с драгметаллами остается достаточно слабое проникновение ОМС внутри банков как продукта для физлиц. «Инвестирование в ОМС делает непривлекательным отсутствие процентного дохода — клиент может заработать только на разнице при покупке и продаже»,— уверен главный аналитик ПСБ Роман Антонов. Нередко при инвестициях в золото инвесторов останавливает большой спред (5–10% по сравнению с долями процента при операциях с долларами), указывает директор по развитию «БКС Премьер» Антон Граборов. Такие комиссии, по словам эксперта, оправданы лишь при инвестировании на 5–10 лет. Спред при покупке и продаже золота может снизиться в результате конкуренции между банками, но потребуется популяризация новых возможностей. При этом, по мнению господина Граборова, ликвидность спотового биржевого рынка драгметаллов повысится, поскольку финансовым организациям будет необходимо хеджировать риски. Ранее (см. “Ъ” от 15 февраля) финансовые ведомства предлагали увеличить ликвидность биржевых торгов за счет привлечения широкой розницы, которой планировалось предоставить возможность покупать драгметаллы на индивидуальные инвестиционные счета.

Мария Сарычева, Виталий Гайдаев