Иванов анонсировал ограничение доступа к Байкалу из-за ситуации с мусором

Туристам могут ограничить доступ к озеру Байкал из-за оставляемого ими мусора, сообщил спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов. «Байкал вызывает все большее беспокойство. Промышленных сбросов там практически нет, бытовые отходы растут неимоверными темпами. На Байкал приезжают миллионы туристов, и среди них много так называемых диких. Тонны мусора валяются на берегу»,— сказал господин Иванов (цитата по «РИА Новости»).

Спецпредставитель президента отметил, что рано или поздно придется ограничить поток туристов на Байкал. Но не уточнил, когда именно. По его словам, доступ ограничат аналогично тому, как это происходит на других охраняемых природных территориях.

Ранее стало известно, что в Байкал через главный приток за девять лет попало 15 тыс. тонн вредных веществ. По данным ученых, ежедневно в Селенгу с правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ поступает около 56 млн л канализационных стоков. Как считают эксперты, существующие нормативы тормозят запуск очистных сооружений, построенных в 2017 году в городе Кяхта в Бурятии.

Напомним, в январе на Байкале началось строительство китайского завода по розливу воды, которое вызвало большой общественный резонанс. Петицию против него подписали около 900 тыс. человек. Проверить строительство завода распорядился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Совет по правам человека при президенте РФ пришел к выводу, что объект не повлияет на Байкал с точки зрения его водности, но может нанести урон краснокнижным птицам. В марте решением суда строительство предприятия было приостановлено, а разрешающая работы экспертиза — аннулирована.

О новых нормативах сточных вод для Байкала — в публикации “Ъ” «Контрольно-озерная деятельность».