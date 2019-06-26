Все дело в болоте

Иркутский облсуд оставил в силе решение Кировского райсуда Иркутска, аннулировавшего экспертизу проекта строительства китайского завода по бутилированию воды на Байкале. Апелляцию подавало ООО «Аквасиб», в этом году начавшее возводить предприятие в поселке Култук на южном побережье озера. В суде прокуратура настаивала, что при подготовке оценки воздействия на окружающую среду не было учтено, что вокруг завода расположены болота, куда прилетают краснокнижные птицы. Представители «Аквасиба» заявляли, что на их участке нет болот, и просили провести независимую экспертизу на предмет наличия редких представителей флоры и фауны, но суд отказал. Гендиректор «Аквасиба» Гофа Цзюй сказал, что пока не знает, будет ли обжаловать решение, но заявил, что будет призывать китайцев не инвестировать в Россию.

Заседание коллегии Иркутского областного суда вчера началось с рассмотрения нескольких ходатайств от юристов «Аквасиба». Они просили привлечь к делу лиц, проводивших экологическую экспертизу, а также АО «Проектно-изыскательская компания», разработавшее проектную документацию. Также они просили суд приобщить к делу документы, которые требовал от администрации Култука Кировский райсуд, но предоставить их вовремя не получилось, так как, по утверждению юристов, дело рассматривалось в спешке. Представители «Аквасиба» пояснили, что в пакете 67 документов, но это не весь перечень, так как часть бумаг сразу после вынесения судебного решения из поселковой администрации изъяли сотрудники ФСБ. Кроме того, юристы просили суд назначить независимую экспертизу, которая могла бы компетентно установить, есть ли на участке, где проложен водовод, болота и редкие птицы и растения. По всем ходатайствам суд отказал.

Представители «Аквасиба» утверждают, что, хотя сама территория, где строится завод, и называется Таловские болота, на их участках болот нет, ближайшее находится на расстоянии двух километров. Также они заявляют, что на их участке не может быть редких растений, потому что раньше на этой площади располагалась нефтебаза, теперь же эту территорию местные жители используют для выпаса скота и она периодически горит. «Прокуратура ссылается на заключение доцента Ляховой, которая без выезда на место почему-то сделала вывод о наличии болота»,— сказал суду представитель «Аквасиба». По его утверждению, при подготовке оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) эксперты проводили исследования на всех четырех участках компании и болота не нашли. Представитель прокуратуры на это сказал, что оценка воздействия на окружающую среду проводилась только по двум участкам, а редкие растения и птицы, включенные в Красную книгу Иркутской области, обитают на тех участках, которых в документе нет. «Участки номер 934 и 34 не оценивались вообще»,— заявил представитель прокуратуры. Юристы «Аквасиба» ответили, что оценка этих участков проводилась, но не вошла в ОВОС, так как земля в то время еще не была оформлена. «А как же вы тогда строительство вели?»— удивился представитель прокуратуры. Представители компании пояснили, что постановление правительства РФ № 1300 от 3 декабря 2014 года содержит перечень объектов, для которых необязательно оформлять землю в аренду или собственность, и в этом списке значатся и водоводы.

Судебная коллегия постановила оставить в силе решение Кировского райсуда, а «Аквасибу» в апелляции отказать. Постановление суда в течение шести месяцев может быть обжаловано в президиуме облсуда. Гендиректор «Аквасиба» Гофа Цзюй заявил журналистам, что решение о дальнейших действиях пока не принято. «Я буду призывать инвесторов из Китая не вкладывать деньги в Россию»,— заявил господин Цзюй. Он добавил, что компания вложила в строительство завода на Байкале более $4 млн и теперь несет значительные убытки.

Компания ООО «Аквасиб», принадлежащая Дацинской водной компании (КНР), начала строительство завода по розливу воды в поселке Култук на юге Байкала в январе 2019 года. На получение разрешительной документации она потратила шесть лет. Планировалось, что в 2021 году завод выйдет на полную мощность и будет производить 528 тыс. литров воды в сутки, или 190 млн литров в год. Общий объем инвестиций в проект составляет около 1,5 млрд руб. Продукцию предполагалось поставлять в Россию и на азиатский рынок. Известие о строительстве завода на Байкале вызвало большой общественный резонанс. Петицию против него подписали около 900 тыс. человек. Совет по правам человека при президенте РФ пришел к выводу, что завод не повлияет на Байкал с точки зрения его водности, но может нанести урон краснокнижным птицам. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проверить проект на соответствие экологическим нормам. 15 марта решением областного суда строительство предприятия было приостановлено.

Екатерина Еременко