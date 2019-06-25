В Госдуму внесен законопроект, освобождающий от НДФЛ доходы по счетам в драгметаллах

В Госдуму поступил законопроект, освобождающий от налогов доходы физлиц по обезличенным металлическим счетам, следует из электронной базы данных нижней палаты. Авторами инициативы выступила группа членов Совета федерации во главе с Евгением Бушминым.

В документе отмечается, что заработать на обезличенных металлических счетах можно двумя способами: на процентах, которые начисляют на счет, и на разнице между покупкой и продажей драгоценных металлов. При этом, если имущество находилось в собственности менее трех лет, такие доходы облагают НДФЛ (налог в 13% от дохода). Авторы инициативы подчеркивают, что полностью освободиться от налогов на доход можно только в одном случае: если обезличенный металлический счет открыт на три года и более. При этом проценты по счету все равно будут облагаться НДФЛ.

Авторы законопроекта отмечают, что общий объем средств по вкладам составляет 22 трлн 348 млрд руб. в нацвалюте и 6 трлн 229 млрд руб. в иностранной валюте и драгметаллах. «Предлагаемые законопроектом изменения позволят повысить привлекательность обезличенных металлических счетов для граждан и будут способствовать реализации их потенциала как средства сбережения и инструмента инвестирования»,— говорится в пояснительной записке.

О способах инвестирования в драгоценные металлы — в материале “Ъ” «Блестящие инвестиции».