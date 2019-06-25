Экономный платит однажды

Минфин опубликовал проект поправок в Налоговый кодекс, меняющих порядок направления ФНС налоговых уведомлений и требований об уплате налогов физлицам. Сейчас бюджет тратит на это 2,7 млрд руб. в год, в Минфине считают, что эти деньги можно сэкономить и потратить на техническое переоснащение налоговой службы, обеспечив гражданам онлайн-доступ к личным кабинетам налогоплательщиков в рамках последней рассылки налоговых уведомлений. Бумажные уведомления сохранятся для пенсионеров, льготников и граждан, заявивших в личном кабинете ФНС об их необходимости.

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок в Налоговый кодекс: они позволяют ФНС отказаться от ежегодной рассылки гражданам бумажных налоговых уведомлений по почте. Для этого предлагается совместить последнюю такую кампанию с доставкой физлицам «карт доступа» к личным кабинетам налогоплательщиков (ЛКН) на сайте ФНС. После этого ФНС будет рассылать бумажные уведомления только тем гражданам, которые указали необходимость этого в личном кабинете.

Минфин поясняет необходимость реформ существенными затратами на рассылку бумажных уведомлений.

Так, в 2018 году на рассылку 54,3 млн налоговых уведомлений было истрачено 2,7 млрд руб. бюджетных средств — это 79% от всего объема таких документов. Еще 14,4 млн, или 21% от общего количества сформированных налоговых уведомлений, было доставлено через ЛКН. Еще 26,3 млн бумажных уведомлений было направлено в связи с наличием у физлиц налоговой задолженности, что довело сумму затрат ФНС на информирование граждан об их налоговых долгах до 4,1 млрд руб. При этом почтовые тарифы ежегодно растут: в 2018 году рост составил 12,2%, одно почтовое сообщение обходилось ФНС в 54,28 руб. В 2019 году рост расценок «Почты России» составил еще 10,54%, до 60 руб. за одно почтовое сообщение.

Минфин предлагает оставить «бумажное» информирование граждан только для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов, пенсионеров и отдельных категорий физлиц, лишенных доступа к сетям связи, а также для граждан, прямо заявивших о необходимости получения бумажных уведомлений (в министерстве оценивают общую численность этих групп в 13,3 млн человек). Для включения остальных граждан в работу с личными кабинетами на сайте ФНС министерство предлагает в переходный период (с 1 июня по 31 декабря 2020 года) провести информационную кампанию о нововведениях, совместив ее с последней массовой рассылкой уведомлений и включив в состав заказных писем регистрационные карты для получения доступа к ЛКН. Экономию в 2,7 млрд руб. Минфин предлагает потратить на выделение дополнительного объема бюджетных ассигнований ФНС, в том числе «на приобретение оборудования и умощнение инфраструктуры ЛКН в связи с планируемым троекратным увеличением нагрузки», а также на обеспечение «массового беззаявительного подключения налогоплательщиков к ЛКН». Эти затраты будут единовременными, в отличие от ежегодной рассылки, отмечает Минфин.

Олег Сапожков