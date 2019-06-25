На севере Сахалина из-за гепатита закрыли детсады и запретили пользоваться водопроводом

В сахалинском райцентре Оха, на севере острова, с 24 июня из-за опасности распространения гепатита А усиленно хлорируют системы водоснабжения, сообщили “Ъ” в областном правительстве. Жителям запрещено пользоваться водой из-под крана для приготовления пищи, личной гигиены и питья. В городе закрыты дошкольные образовательные учреждения, пришкольные летние площадки, проводится вакцинация детей. Предполагается, что и обработка водопровода продолжится до 3:00 26 июня, после чего город вернется в нормальный режим.

«Сейчас в Охе организован подвоз питьевой воды к жилым домам, все санитарные службы города переведены в режим повышенной готовности. Управляющим компаниям дано распоряжение провести дополнительную санитарную очистку подъездов и подвалов»,— рассказал зампред правительства региона Антон Зайцев. Власти контролируют ситуацию, в город доставлены дополнительные вакцины, создан запас чистой питьевой воды.

Первыми заболевшими в Охе стали трое жителей дома 19 по улице Дзержинского — 22 июня они были госпитализированы с подозрением на желтуху, позднее диагноз подтвердился. 24 июня стало известно об обнаружении вируса гепатита в водопроводной воде, взятой в квартире заболевших, а также в пробе из крана местного спортивного центра «Дельфин». Еще четыре пробы, отобранные в различных районах города, дали отрицательный результат. Тем не менее с понедельника водопровод усиленно хлорируется, двое суток жителям запрещено пользоваться водой. В Охе работают специалисты областного минздрава и управления Роспотребнадзора. О новых заболевших не сообщается.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск