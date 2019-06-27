Отпуск здорового человека

На фоне массового увлечения здоровым образом жизни туристы все чаще отказываются от привычного пляжного отдыха в пользу оздоровительных программ. Эта тенденция сыграет на руку санаторно-курортному рынку, но многим его предприятиям для привлечения новой аудитории придется измениться. Туристы, чья юность пришлась на постсоветский период, часто оказываются более требовательными к организации отдыха.

Глобальное поведение туристов меняется. Согласно обнародованным выводам консалтинговой компании Kohl & Partner, путешественники все чаще избегают «нездоровых» направлений, отдавая предпочтение различным оздоровительным программам на отдыхе: от фитнеса до специальных процедур. Жители больших городов привыкли к регулярным пробежкам, активному отдыху, здоровому питанию и стремятся сохранить привычный образ жизни на отдыхе. В стратегии социально-экономического развития Республики Крым указывается, что на рынок постепенно выходит новая группа потребителей. Забота о здоровье становится востребованной у поколения 30–50-летних, чья юность и молодость пришлись уже на постсоветский период. Потребители этой категории привыкли к достойному сервису и не всегда оказываются готовы к строгому режиму санаториев. Кроме того, на отдыхе они часто рассчитывают на специальные развлекательные программы для своих детей и удовлетворение других специфических потребностей.

Разница в подходах

Постепенное преобразование аудитории может стать новым вызовом для санаторно-курортной отрасли. Генеральный директор туроператора Zdravo.ru Дмитрий Шаров констатирует, что поколение, которое хорошо представляет себе, что такое российские здравницы, сейчас постепенно уходит. «Ему на смену приходит новое, которое знает, что такое турецкий курорт — в личную стратегию здоровья молодых людей не встроено оздоровление в санатории»,— констатирует он.

Модель зарубежного курортного отдыха действительно сильно отличается от санаторной. Исполняющий обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ Анатолий Фесюн объясняет, что сейчас российская санаторно-курортная отрасль представлена объектами, которые одновременно выступают медицинскими организациями и располагают зданиями, предназначенными для лечения, питания и проживания клиентов. В то время как зарубежная модель не предполагает комплексной работы таких учреждений. «Помимо этого заграничные курорты не обладают таким разнообразием природных лечебных факторов и комплексностью лечебных процедур, сосредоточенных в одном учреждении»,— рассуждает господин Фесюн. Благодаря этому, по его мнению, созданную в СССР систему санаторно-курортного лечения вполне можно считать национальным достоянием страны.

Санаторно-курортное лечение — это третий основной этап общего лечебно-диагностического процесса. Анатолий Фесюн рассказывает, что, согласно статистическим расчетам 2000–2015 годов, лечение в здравнице сокращает длительность временной нетрудоспособности на 25–30%, возвращает к прежней работе до 80% пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Благодаря этому, по словам эксперта, расходы на лечение больных в поликлиниках и больницах сокращаются в 2,6–3 раза. Согласно данным института, у пациентов, прошедших через санаторно-курортное лечение, число случаев обострений различных заболеваний ниже в 2–6 раз, а потребность в госпитализации ниже в 2,5 раза. Средняя продолжительность жизни людей, которые регулярно проходят профилактику и лечение в здравницах, увеличивается на срок от 3 до 15 лет.

Работа с молодежью

Участники санаторно-курортного рынка категорически не согласны с утверждением о том, что лечение в здравницах проходят в основном люди старшего возраста. Дмитрий Богданов называет этот тезис стереотипом. «Действительно, бытует мнение, что в санатории приезжают только люди от 50 и старше, что, конечно, вообще никак не соответствует реальности: у нас много экономически активных людей, 30- или 40-летних гостей»,— рассказывает он. При этом возраст аудитории господин Богданов не считает принципиальным вопросом. «На мой взгляд, важнее то, насколько сами гости осознанно выбирают для себя поездку в санаторий: радует, что все больше и больше людей приезжают не просто отдохнуть, но имея в планах четкое понимание и желание заняться своим здоровьем»,— рассуждает он.

Управляющий партнер Центра лечения позвоночника и сопутствующих заболеваний «Лаго-Наки» Татьяна Мамонтова считает, что унифицированного рецепта омоложения аудитории для санаторно-курортного комплекса не существует. «Молодая аудитория у каждого своя: для кого-то это семьи с детьми, и, соответственно, детские нужды должны быть обеспечены во всех направлениях, а для кото-то это молодые пары, и должна быть вечерняя анимация и хорошая шумоизоляция»,— рассуждает она. Необходимыми мерами для всех современных здравниц госпожа Мамонтова называет наличие хорошего интернета, следование модным тенденциям в области здорового питания и соответствие сервисов санатория аналогичным сервисам больших городов. «Как ни странно, для гостей здравницы "Лаго-Наки" важно отсутствие большого количества людей на территории, индивидуальный подход и обслуживание»,— заключает эксперт.

Ольга Мухина