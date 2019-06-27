Оздоровление регионов

Развитие санаториев и здравниц в России не ограничивается несколькими регионами, но все же исторически связано в основном с югом и Сибирью. Благодаря природным условиям существенную долю экономики Ставропольского и Краснодарского краев, Крыма и Алтая сегодня формирует именно туризм. И если основа привлекательности субъектов во многом схожа, то факторы, сдерживающие развитие отрасли, отличаются. Если Ставропольский край страдает от изношенности инфраструктуры, то для Краснодарского проблемы связаны с ограниченным сезоном. Точки роста также могут отличаться — Алтайский край может привлечь туристов, к примеру, за счет популярности экологически чистых продуктов.

Председатель Ассоциации оздоровительного туризма (АОТ) Елена Трубникова указывает, что сейчас санаторно-курортная отрасль играет важную роль в экономике четырех регионов: Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев, а также Крыма. На протяжении последних трех лет лидирует по количеству здравниц в России Ставрополье. В рейтинг инвестиционной привлекательности за 2018 год вошли 16 здравниц, чья совокупная выручка за этот период превысила 6,6 млрд руб. Эта сумма составила 16,3% от всего оборота 100 здравниц. Согласно данным, приведенным на портале органов государственной власти Ставропольского края, рекреационно-туристический комплекс уже формирует более 3% валового регионального продукта (ВРП). Для сравнения: в экономике России на туризм приходится около 2,5%, а в мировом валовом продукте — около 3,6%.

На минеральной воде

Как отмечается в стратегии развития туризма Ставропольского края, одним из наиболее значимых для отрасли выступает лечебно-оздоровительный туризм, на который приходится около 68% от общего турпотока в регионе. Показатель связан с наличием на территории края исторически сложившегося курорта — Кавказских Минеральных Вод, где расположены уникальные по своим свойствам бальнеологические ресурсы и природные территории. На сравнительно небольшой территории сконцентрировано порядка 100 источников 18 различных типов, а также запасы иловой грязи озера Тамбукан, говорится в стратегии. Ключевые города региона, привлекающие туристов,— Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск.

Всего в реестре министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края 121 санаторий. В апреле губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров говорил, что по итогам прошлого года общий туристический поток в регион превысил 1,5 млн человек, что на 6% больше, чем годом ранее. В том числе в регион Кавказских Минеральных Вод прибыли 1,1 млн человек, что на 9% больше уровня 2017 года. При этом, по словам господина Владимирова, Ставропольский край готовится к дальнейшему росту турпотока, для чего, в частности, продолжается увеличение номерного фонда для отдыхающих. Так, в 2018 году в создание 17 объектов туристическо-рекреационной направленности на 844 места было вложено более 1,3 млрд руб. А сегодня идет строительство 36 объектов санаторно-курортного назначения.

Износ существующей инфраструктуры санаториев и курортов Ставропольского края — одна из самых острых проблем, сдерживающих развитие туризма в регионе. На ремонт и модернизацию объектов требуется выделять по 3,5 млрд руб. в год на протяжение шести лет, говорил Владимир Владимиров в конце 2018 года. По его словам, для привлечения частных инвестиций в санаторно-курортный комплекс Ставропольского края необходимо создавать механизмы поддержки, сходные с теми, которые предлагаются под проекты в промышленности и сельском хозяйстве. Без поддержки со стороны государства и экономического стимулирования инвесторов реконструировать санатории и курорты региона будет возможно только за счет увеличения стоимости путевок. А это сразу приведет к падению турпотока, прогнозировал губернатор.

Помимо проблем с инфраструктурой осложняют развитие отрасли дефицит квалицированных кадров в Кавминводах, рост цен, отсутствие информационной поддержки туристов и перераспределение турпотоков в соседние регионы РФ, сказано в стратегии развития туризма Ставропольского края. Для развития санаторно-курортного комплекса региона там в первую очередь предлагают субсидировать затраты на реконструкцию и строительство здравниц и компенсировать затраты туроператорам, продающим «пакетные туры». Кроме того, планируются создание сети туристическо-информационных центров, повышение доступности авиаперелетов и расширение географии маршрутов. В результате к 2020 году количество туристов, посетивших Ставропольский край, должно превысить 1,7 млн человек в год, а оборот отрасли должен составить 34 млрд руб. Еще через десять лет показатели вырастут до 2,6 млн человек и 53 млрд руб. соответственно, ожидают чиновники.

Морской берег

Ближайший конкурент Ставрополья на санаторно-курортном рынке страны — соседний Краснодарский край. В рейтинг топ-100 за 2018 года вошло 13 его здравниц, чья выручка превысила 8,02 млрд руб. В Краснодарском крае на сегодняшний день 190 предприятий санаторно-курортного комплекса (включая санатории и пансионаты с лечением), 4 бальнеологические лечебницы, в которых функционируют 106 бальнеологических и 105 грязевых отделений. В регионе, как и в Ставропольском крае, есть своя стратегия развития туризма до 2030 года. Там отмечается, что на санаторно-курортный комплекс приходится более 17% ВРП Краснодарского края. На этом рынке и в смежных отраслях было занято почти 20% населения региона, а на связанные с туризмом проекты приходилось порядка 25% всех инвестиций в экономику субъекта.

Одно из ключевых конкурентных преимуществ Краснодарского края, за счет которого региону удается переманивать туристов из соседних регионов,— одновременная близость побережья Черного моря, гор, источников минеральных и термальных вод и лечебных грязей. Все это дает уникальную в России возможность сочетать пляжный и горнолыжный отдых с санаторно-курортным лечением, что повышает привлекательность местного турпродукта. В 2018 году Краснодарский край установил новый рекорд по количеству туристов: регион посетили более 17 млн человек, что на 1 млн человек больше, чем годом ранее.

В пользу Краснодарского края играет и известность бренда города Сочи, который стал столицей зимних Олимпийских игр в 2014 году. И сегодня в Олимпийском парке регулярно проходят крупные национальные и международные спортивные, культурные, деловые, развлекательные и другие мероприятия. Так, на стадионе «Фишт» на 45 тыс. зрителей проходили матчи Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. А на трассе «Сочи Автодром» проводится Гран-при России «Формулы-1». Кроме того, на территории Олимпийского парка каждый год проходит Российский инвестиционный форум «Сочи» — одно из главных деловых событий в России наряду с Петербургским международным экономическим форумом. Отличает Краснодарский край и высокая транспортная доступность курортов: здесь функционирует сразу четыре аэропорта. Международные рейсы принимают Краснодар, Анапа и Сочи, а внутренние — Геленджик.

Несмотря на благоприятные климатические условия, узким местом для турпотока в Краснодарский край остается сезонный фактор: пик традиционно приходится на летние месяцы и новогодние праздники. А пляжный отдых за рубежом зачастую более привлекателен для многих туристов именно тем, что на большинстве иностранных курортов, включая наиболее востребованные у россиян Турцию и Египет, сезон длиннее и множество предложений имеют форму пакетных туров. При этом туристы из многих регионов РФ вынуждены направлять до 70% всех расходов на отдых на оплату проезда до Краснодарского края. Как и в Ставропольском крае, здесь отмечаются недостаточная эффективность в продвижении турпродукта и нехватка квалифицированных менеджеров для отрасли. Проблему составляет и высокая доля неорганизованного туризма, на который приходится около 50% всего потока.

Сегодня власти Краснодарского края ставят перед собой задачу превратить регион в центр всесезонного туризма, включающий набор комплексных дифференцированных предложений. В частности, предлагается развивать гастрономический, этнографический, культурно-познавательный и экстремальный туризм. Кроме того, чиновники считают необходимым создавать всесезонные крытые аквапарки и парки развлечений для семейного отдыха. А также расширять перечень оздоровительных и медицинских услуг: отдых на термальных источниках, создание термальных комплексов и спа-отелей. Привлечь предпочитающих заграничные курорты туристов предлагается и за счет развития в крае системы обслуживания «все включено». В регионе надеются, что к 2020 году число туристов достигнет 18 млн человек, а оборот санаторно-курортной отрасли — 122,5 млрд руб.

Полуостров здравниц

Крым — третий в России регион по числу здравниц, хотя по этому показателю полуостров заметно отстает от лидеров. В рейтинг топ-100 за 2018 год вошло восемь санаториев, которые заработали 2,36 млрд руб. выручки. Всего в 2017 году в республике насчитывался 151 санаторий. Турпоток в Крым за прошлый год стал рекордным, увеличившись на 28%, до 6,8 млн человек, говорил глава Крыма Сергей Аксенов. Туризм наряду с транспортом и торговлей формирует треть ВРП республики.

Исторически Крыму повезло с выгодным географическим положением, которое обеспечило полуострову разнообразный ландшафт, благоприятный климат и рекреационный потенциал. В их числе — минеральные воды и лечебные грязи, которые определяют основные направления развития санаторно-курортного лечения в Крыму. Так, на полуострове расположено более 40 соляных озер, еще несколько можно рассматривать как перспективные в санаторно-курортном лечении. Кроме того, известно о более чем 100 минеральных источниках, около 20 из которых используется в том числе в Саки, Евпатории, Ялте, Бахчисарайском и Красногвардейском районах.

Ограничивает турпоток в Крым общий уровень повышения запроса российских туристов к качеству услуг и к соотношению цена-качество, с чем на полуострове все еще есть проблемы. Кроме того, существующего номерного фонда средств размещения (около 65 тыс. единиц в объектах круглогодичного формата) недостаточно для реализации потенциала курортно-туристической сферы, отмечается в стратегии развития Крыма. Повысить эффективность отрасли власти рассчитывают за счет диверсификации туристического продукта и услуг санаторно-курортного лечения, ориентированных на различные сегменты рынка, снижения числа нелегальных объектов и повышения эффективности управления. В Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН добавляют, что за счет полноценного начала использования моста через Керченский пролив турпоток в регион может вырасти на 4 млн человек к 2030 году. А ежегодный доход от туризма для экономики полуострова за тот же период достигнет 240 млрд руб., ожидают там.

Сибирское здоровье

Лидером санаторно-курортной отрасли за Уралом считается Алтайский край. Шесть здравниц, вошедших в топ-100, заработали в 2018 году 4,3 млрд руб., сформировав 10,5% от всей сотни, подсчитали в АОТ. По данным местного управления по развитию туризма, в 2018 году регион посетили 2,12 млн человек, а бюджет края получил от туристической отрасли в целом 6,52 млрд руб. налогов, сборов и страховых взносов. К 2020 году турпоток в Алтайский край должен увеличиться на 12%, а доля туризма в ВРП — вырасти с 7,3% в 2018 году до 7,5%, говорится в стратегии развития отрасли.

Основная привлекательность Алтайского края для туристов также связана с природой. В регионе, в частности, насчитывается около 13 тыс. озер различной степени солености, многие из которых содержат заметные запасы лечебных грязей. Как сказано в материалах местного управления по туризму, Алтайский край получает больше солнечного света и тепла, чем регионы Европейской части России, расположенные на той же широте. А воздух в регионе насыщен испарениями хвойного соснового бора и ионизирован. Основной точкой притяжения туристов в регионе считается город-курорт Белокуриха, который неоднократно признавался лучшим федеральным курортом России. Сегодня это современный комплекс, занимающий три района, который способен одновременно принять 5 тыс. человек.

В конце 2018 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в туристической отрасли региона планируется три крупных проекта. Один из них, «Предгорья Алтая», связан с дальнейшим развитием кластера «Белокуриха-2» и ближайших территорий. В Барнауле планируют создать туристическо-рекреационный кластер «Ленточный бор», а в Заринском районе региона — туристическо-спортивный кластер с лыжной и горнолыжной инфраструктурой.

Точкой роста для алтайского туризма может также стать сегмент производства экологически чистых продуктов, которые набирают популярность в связи с растущей модой на здоровое питание. К примеру, местное хозяйство «Алтайские луга» (входит в «АФК Система» Владимира Евтушенкова) производит мясо и мясные изделия, орехи, мед, бакалею, консервы, чай, травы и пр. Основная часть продукции поставляется для входящего в «Систему» местного комплекса «Алтай Резорт», но недавно хозяйство открыло несколько точек по продаже продуктов в Москве. Не исключено, что проект может подстегнуть продажи не только одного хозяйства, но и поддержать интерес к Алтаю как к направлению в целом.

Антон Степанов