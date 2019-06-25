Forbes: Qiwi в 2018 году заработала до 40% выручки на букмекерах

Более трети выручки в 2018 году Qiwi получила благодаря онлайн-букмекерам, сообщает Forbes со ссылкой на близкие к компании источники. По их словам, доходы Qiwi от приема платежей в адрес букмекеров оцениваются в 35–40% от прошлогодней выручки или 6,9–7,9 млрд руб. В компании точные данные раскрыть отказались.

Напомним, в 2016 году Госдума приняла закон, обязавший букмекеров принимать ставки через два центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Они были созданы специально для этих целей на базе двух разных саморегулируемых организаций букмекеров. Оператором первого (ЦУПИС1) стала НКО «Мобильная карта», второго — Qiwi.

Компания принимает ставки букмекеров, получая за них комиссию. Ее размер неизвестен, но, как утверждает один из источников Forbes, около 3,5% комиссии идет за ввод денег, примерно 5% — за получение выигрыша. Кроме того, для расчетов по ставкам и в ЦУПИС1 используются Qiwi-кошельки, за что компания тоже получает комиссию. Также Qiwi проводит платежи между букмекерами и банками, зарабатывая на эквайринговой комиссии, ставки по которой варьируются от 1,8% до 2,2%.

В мае Госдума одобрила в первом чтении ужесточение регулирования букмекерского рынка. Поправками предлагается запретить принимать ставки на ряд мероприятий, например на развитие сюжета телесериалов, ограничить использование специального оборудования и сократить число банков для привлечения финансовых гарантий.

Подробности — в публикации “Ъ” «Госдума принимает ставки».