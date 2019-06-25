На Украине откроют доступ к секретным архивам советских спецслужб

Украинский институт национальной памяти (УИНП) создает отраслевой государственный архив для документов коммунистических спецслужб. «Я уверен, что в скором будущем он станет одним из самых известных в Европе архивов, где будут храниться документы коммунистических спецслужб»,— сказал руководитель УИНП Владимир Вятрович на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, открытие публичного доступа к таким документам — важный шаг на пути трансформации посттоталитарных обществ, «который ведет к необратимым демократическим изменениям». На брифинге говорилось, что учреждение создается, чтобы гарантировать свободный доступ к сведениям о прошлом страны, которые находятся в архивах советских спецслужб на Украине.

Ранее Служба внешней разведки Украины рассекретила архивные документы о деятельности Украинской Народной Республики (УНР) в 1920–1930 годах. В частности, там есть материалы о Симоне Петлюре — украинском военном и политическом деятеле, главе Директории УНР в 1919–1920 годах.