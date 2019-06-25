Акционер банка «Восточный» требует от Аветисяна возместить 1,66 млрд рублей убытков

Миноритарный акционер «Восточного» Марина Ушакова подала в Арбитражный суд Амурской области иск с требованием возместить причиненные банку убытки на сумму в почти 1,66 млрд руб. «Данные убытки истец просит взыскать солидарно с Аветисяна Артема Давидовича и Цытович Аллы Вадимовны»,— приводит «РИА Новости» сообщение суда.

Первый является основным акционером банка «Восточный», а до 2017 года был мажоритарным акционером (более 80%) в Юниаструм-банке. Госпожа Цытович занимала пост председателя правления Юниаструм-банка.

Истец утверждает, что Юниаструм-банк незадолго до присоединения к «Восточному» совершил «однотипные убыточные сделки» по приобретению у компании «Бок Раша» Артема Аветисяна миноритарных пакетов акций и долей в уставных капиталах ряда юрлиц, а также прав опциона на увеличение доли участия в их уставных капиталах.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Суд проверит "Восточный" на вывод активов».