«Котовск» поворачивается на Восток

Вчера по итогам встречи первого вице-губернатора Тамбовщины Александра Ганова и китайского бизнесмена Вэйдонга Ванга стало известно о проекте строительства на территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) в Котовске производства более 10 тыс. т хлопковой целлюлозы за 2 млрд руб. Она может применяться как сырье для пороха, лакокрасочных материалов и пластиков, которые выпускают ряд предприятий региона. Последний российский конкурент проекта закрылся десять лет назад. Эксперты предупреждают о возможном негативном воздействии завода на экологию Тамбовщины.



Проект был представлен вчера на встрече первого вице-губернатора Тамбовской области Александра Ганова с Вэйдонгом Вангом и еще одним иностранным инвестором, ранее заявившим о планах построить на ТОСЭР маслозавод за 800 млн руб., индийцем Пиюшем Васойей. Господин Ганов сказал, что в будущем на ТОСЭР «Котовск» за счет этих двух предприятий «стратегически должно появиться больше 2 тыс. рабочих мест и какое-то количество миллиардов инвестиций» (цитата по «Вести Тамбов»).

Как рассказали “Ъ-Черноземье” в мэрии Котовска, господин Ванг может вложить в строительство завода хлопковой целлюлозы порядка 2 млрд руб. собственных и заемных средств. Их соотношение и банк-кредитор не раскрываются. Мощность производства может составить 30 т продукции в сутки (или более 10 тыс. т в год). Власти намерены подобрать предпринимателю участок на 10 га. Ожидается, что на предприятии может работать около 50 человек. Сроки строительства стороны не раскрывают, ссылаясь на то, что проект еще будет «прорабатываться» в течение ближайших месяцев. Под него еще не образовано юрлицо. Чтобы получать налоговые льготы ТОСЭР, господину Вангу придется зарегистрировать компанию именно в Котовске.

«Продукция может быть востребована в бумажной индустрии, оборонной отрасли. Инвестор предполагает закупать хлопок для производства в ближайших странах, например Узбекистане, Индии или Китае»,— пояснили в мэрии. Там отметили, что выдвинули «главным требованием» для возможного инвестора «самое жесткое соблюдение экологического стандарта для очистки воды».

В России нет заводов хлопковой целлюлозы, она импортируется преимущественно из стран Средней Азии и Китая, сказал “Ъ-Черноземье” представитель крупного профильного холдинга, также рассматривавшего возможность инвестировать в этот сегмент. Последним российским производителем этого товара в 1990-х и 2000-х годах был завод «Октябрь» в Нижнем Новгороде. Сейчас он закрыт, с 2011 года обсуждается возведение на месте предприятия крупного торгового центра, пока что бывшие цеха переоборудовали в склады и гипермаркет «Спортмастер».

Хлопковая целлюлоза используется как сырье в химической промышленности, производстве косметики, специализированных сортов бумаги, например банкнот. Из нее изготовляют коллоксилин — взрывоопасное вещество, необходимое для производства порохов, лаков и красок, пластмасс. В Тамбовской области такое сырье может заинтересовать пороховой завод и завод пластмасс в Котовске, химзавод «Пигмент» в Тамбове. Впрочем, представитель «Пигмента» вчера сообщил “Ъ-Черноземье”, что предприятие не закупает хлопковую целлюлозу. Местные власти допускают возможность поставок на пороховой завод, но уточняют, что на встрече с инвестором это не обсуждалось. «Сам завод не принимает таких решений. Это государственное предприятие, поэтому вопрос должен решаться на уровне Минпромторга»,— пояснили “Ъ-Черноземье” в мэрии Котовска.

Аналитик «Алора» Алексей Антонов предупредил о риске негативного влияния проекта на экологию: «Целлюлозно-бумажные производства потребляют 5% от всей свежей воды в российской промышленности. В силу особенностей технологического процесса, не всегда возможно использовать вторичную воду. Либо ее нужно хорошо очищать. Это приведет к резкому росту постоянных затрат предприятия». Но только при условии «отпускной цены ниже импорта» предприятию удастся стать поставщиком порохового завода и других местных потребителей, считает эксперт.

Сергей Калашников