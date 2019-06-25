В состоянии наркотического обвинения

Как стало известно “Ъ”, следователи и оперативники УМВД по Западному округу Москвы, необоснованно преследовавшие журналиста «Медузы» Ивана Голунова, оказались замешаны еще в одном скандальном расследовании. По предъявленному им обвинению в контрабанде наркотиков 20 месяцев провел под стражей гражданин США Гейлен Грандстафф, преподававший английский язык в столице. По решению суда американца освободили, а его дело из-за многочисленных ошибок было возвращено прокурору. Последний, не согласившись с этим, обжаловал судебное решение.

Прокуратура Западного округа подала в Мосгорсуд апелляционное представление на решение Солнцевского райсуда, который признал дело Гейлена Грандстаффа неподсудным. Рассматривая с июля прошлого года материалы расследования, проведенного следственным управлением УМВД ЗАО при поддержке регионального отдела по контролю за оборотом наркотиков, судья Анна Егорова решила, что «обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения». «Фактические обстоятельства» по делу, установленные в суде, противоречили обстоятельствам, указанным в его материалах. В последних, как выяснилось, отсутствует как надлежащее изложение умысла обвиняемого Грандстаффа на незаконное приобретение психотропного вещества, так и конкретные действия, связанные с этим. Причем судья установила, что в деле отсутствует квалифицирующий признак действия «группой лиц по предварительному сговору», который вменяется гражданину США. Не оказалось в обвинительном заключении американца даже описания места, способа и существа действия, направленного на реализацию умысла в контрабанде сильнодействующего препарата. Компьютерная техника, которая якобы использовалась для совершения преступления, у него не изымалась и не осматривалась, поэтому, решил суд, непонятно, была ли договоренность между господином Грандстаффом и продавцом. Нарушения закона, допущенные на досудебной стадии, являются существенными и неустранимыми во время судебного следствия, решила госпожа Егорова, вынесшая постановление об освобождении обвиняемого. Дата рассмотрения прокурорской апелляции в Мосгорсуде пока не назначена. Адвокат американца Антон Омельченко рассчитывает, что по результатам нового расследования дело в отношении его доверителя будет и вовсе прекращено.

В июне 2017 года 53-летний Гейлен Грандстафф, давно проживающий в Москве и женатый на россиянке, сделал заказ через сайт Alibaba.com на приобретение трех упаковок биологически активных добавок, которые он употреблял не один год из-за болезни Крона (хроническое воспалительное заболевание кишечника). При формировании заказа с ним по скайпу связалась продавец из Гонконга, которая стала уговаривать американца купить еще чего-нибудь. В ходе разговора китаянка узнала о болезни господина Грандстаффа и предложила ему приобрести некий «безводный очиститель» по доступной цене, который господин Грандстафф также решил использовать при лечении. Заказ обошелся в $200, которые он перевел в Гонконг через MoneyGram.

Посылка на имя Гейлена Грандстаффа прибыла в аэропорт Внуково в начале июля 2017 года, но вызвала подозрение у таможенников. Как следует из их последующих показаний, в сопроводительных документах значилось получение неких продуктов питания, однако вместо них таможенники обнаружили две пластиковые бутылки «с прозрачной жидкостью резкого химического запаха» и две картонные коробки с 30 «прозрачными ампулами». Интерес к посылке на имя господина Грандстаффа, по словам таможенников, был вызван оперативной информацией о том, что по месту жительства американца на Дмитровском шоссе Москвы «посредством международных почтовых отправлений осуществляется перемещение психотропных средств».

По результатам досмотра посылки и выводам экспертов в ней оказалось запрещенное в России еще в 2012 году психотропное вещество гамма-бутиролактон. Таможня аэропорта Внуково возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере), которое затем передала в УМВД по ЗАО.

В ходе следствия американец, по словам его адвоката Омельченко, своей вины в контрабанде не признал, сообщив, что через интернет заказывал БАДы, а еще аминокислоты, которые использовал после занятий фитнесом. За 20 месяцев нахождения под стражей Гейлен Грандстафф побывал в четырех столичных СИЗО, в одном из которых его сильно побили сокамерники за то, что он американец и плохо понимает русский язык.

Юрий Сенаторов