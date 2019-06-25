Недостройинтерсервис

Саратовская полиция закончила расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «Стройинтерсервис» Вячеслава Булатова, которому вменяются мошенничество и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, своими действиями он причинил ущерб 340 участникам долевого строительства на сумму 753 млн руб. Господину Булатову грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время за АО «Стройинтерсервис» остается два недостроенных дома в центре Саратова.

В Саратове в ближайшее время предстанет перед судом генеральный директор АО «Стройинтерсервис» Вячеслав Булатов. Он обвиняется в пяти эпизодах мошенничества в сфере долевого строительства (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД РФ.

По версии следствия, в 2007–2015 годах компания-застройщик под руководством господина Булатова занималась проектированием и строительством жилых домов в Саратове. Следствие полагает, что генеральный директор достоверно знал о том, что у организации недостаточно средств для завершения объектов, однако продолжал заключать договоры о долевом строительстве с гражданами и юридическими лицами. Главное следственное управление ГУ МВД по Саратовской области насчитало 340 пострадавших от действий ­Вячеслава Булатова участников долевого строительства и общую сумму ущерба в размере 753 млн руб.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Волжский районный суд города Саратова для рассмотрения по существу»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обвиняемый не признает вину.

В настоящее время в реестре «проблемных» домов Саратовской области значатся два объекта АО «Стройинтерсервис». Это дома по адресам: улица Чернышевского, 81/83 В и 1й проезд Чернышевского, 1. В реестре, опубликованном на сайте министерства строительства и ЖКХ региона, указаны 81 дольщик и 193 пострадавших лица. Срок достройки первого из этих объектов — четвертый квартал 2018 года, второго — конец 2020 года. Ранее из реестра был выведен еще один «проблемный» объект «Стройинтерсервиса» — дом № 12 в шестом микрорайоне Кировского района, где планировалось построить шесть секций на 696 квартир. На начало этого года степень строительной готовности объекта составляла 4% — был возведен монолитный каркас до четвертого этажа. При этом разрешение на строительство истекло еще в августе 2017 года, более года работы не велись. Пострадавшими по этому объекту проходили 196 семей.

Из-за высокой стоимости достройки последнего дома было принято решение о предоставлении дольщикам жилых помещений в строящихся в 11м микрорайоне многоквартирных домах, которые возводит ООО ГК «Кронверк». По словам куратора дома — члена Совета Федерации Людмилы Боковой, первые квартиры уже переданы дольщикам. «Из-за юридических особенностей передача пайщикам квартир через Фонд поддержки обманутых дольщиков является единственно возможным вариантом. Предложенная схема прошла необходимые юридические экспертизы прокуратуры, минюста»,— уточнила она.

Директор фонда поддержки обманутых дольщиков области Манана Канкия уточнила, что вопрос по обманутым дольщикам «Стройинтерсервиса» в Кировском районе решился, однако по другим объектам «ситуация посложнее».

Вячеслав Булатов находится под домашним арестом. В 2016 году он уже становился фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы и пособий сотрудникам за период с 1 января 2014 года по 31 августа 2015 года на сумму свыше 9 млн руб. После вмешательства прокуратуры долг был погашен, господин Булатов оштрафован.

О проблемах дольщиков «Стройинтерсервиса» стало известно в феврале 2016 года, когда они написали SOS на перекрытиях недостроенного здания на 4м проезде Чернышевского и выступили с открытым обращением к властям через СМИ с требованием оказать содействие в достройке домов и привлечении застройщика к ответственности. На достройку двух объектов требуется около 200 млн руб.

Само АО «Стройинтерсервис» признано банкротом. В апреле 2016 года в отношении АО была введена процедура наблюдения на основании иска физлица Елены Петуховой. Она за 2,2 млн руб. перекупила право требования у ОАО «Саратовский институт стекла», которое ранее приобрело двухкомнатную квартиру за 2,4 млн руб. по договору участия в долевом строительстве в доме на 4м проезде Чернышевского. Решением арбитражного суда от 6 марта 2017 года организация признана банкротом.

Конкурсный управля­ющий компании Дмитрий Московский отметил, что для достройки недвижимости, по его данным, планируется привлечь средства компании «Дом.РФ». Генеральный директор «Дом.РФ» Александр Плутник посещал Саратов в конце мая, в том числе для осмотра «проблемных» объектов. Всего за счет средств госкомпании планируется завершить 27 долгостроев, большинство из которых «со сложной ­экономикой».

«Мы все сейчас ждем решения, положительного решения по этому вопросу»,— уточнил господин ­Московский.

Марина Ковалева