Удерживая центр

Политическое время Ангелы Меркель подходит к концу. Но уже сейчас ясно, как будет ее не хватать немецкой, да и большой европейской политике. Об итогах пребывания во власти пока еще нынешнего канцлера ФРГ для «Д» рассказывает Лутц Лихтенбергер.

В декабре прошлого года она ушла с поста председателя правящей партии, правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС). А ведь это куда более важная позиция в немецкой политике, чем, скажем, председатель Национального комитета Демократической или же Республиканской партии в США. Правящая коалиция ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) под руководством Ангелы Меркель пребывает у власти на протяжении вот уже шести лет, и официально до очередных выборов остается еще два года. В обеих партиях, несмотря на в целом отлаженные рабочие отношения, в последнее время все больше нарастало недовольство. На майских выборах в Европарламент и христианские демократы, и социал-демократы понесли большие потери, причем партия Меркель не набрала даже 30% голосов. Электорат ХДС отдал предпочтение крайне правой «Альтернативе для Германии» (АдГ) и левоцентристской партии «Зеленые».

Меркель занимала пост федерального канцлера Германии 14 лет. Ее некричащий стиль государственного управления в эпоху одержимости твитами явно вышел из моды. Все эти годы дипломированный физик оставалась верна своему фирменному подходу со спокойным ведением переговоров, поэтапным политическим инжинирингом и стремлением к объективному компромиссу.

Меркель не страдает ни идеологической ограниченностью позиции, ни бросающимся в глаза честолюбием, и это приятно. В 2015 году она поставила на кон весь свой политический капитал, чтобы почти миллион людей, бежавших от войны и нищеты преимущественно из таких стран, как Сирия, Иран и ряд африканских государств, смогли попасть на территорию Германии. Это было решение, смелое и гуманное в равной мере; отголоски волны, вызванной им в немецком обществе, сохраняются по сей день. На международной арене это решение принесло Меркель и похвалы, и насмешки. Выносить окончательное суждение преждевременно — оно будет зависеть от успеха Германии в деле интеграции вновь прибывших.

Позднее, на фоне сильного недовольства ее политикой, ускорившего взлет АдГ, Меркель сменила курс. Последовало новое ужесточение рестриктивных норм в отношении иммиграции, а процедура депортации «отказников», не получивших статуса беженца, была разбюрократизирована. Сделка между Евросоюзом и Турцией в 2016 году, направленная на лимитирование потока беженцев в ЕС через Турцию, была ее детищем и получила одобрение только благодаря ее законотворческому чутью. При этом более широкая перспектива показывает, что Меркель не отказалась от своей изначальной позиции, а скорее уравновесила ее.

Похожая схема получила реализацию и в случае с двумя другими крупными сюжетными линиями ее канцлерства. После фукусимской аварии Меркель добилась сокращения сроков отказа от ядерной энергетики и выработала амбициозные планы по так называемому энергетическому повороту с переходом на зеленую энергетику. Тем не менее Германия не раз блокировала инициативы Евросоюза по сокращению выбросов, тем самым защищая интересы крупных автопроизводителей, которые хотят и впредь продавать свои прожорливые люксовые модели. Кроме того, отказ от угля был отсрочен до 2038 года.

Во время финансового кризиса в ЕС — а это наиболее важный сюжет первых лет ее канцлерства — за свою склонность к финансовой аскезе Меркель получила известность как «мадам Нет».

Она не раз позволяла Греции дойти до грани вынужденного выхода из еврозоны. Однако в конечном счете Грецию спасали, и Германия брала на себя существенную часть расходов на такое спасение.

Оппонентов Меркель можно разделить на два лагеря, один из которых упрекает канцлера в излишней активности, а другой — в пассивности. После своего ухода с поста председателя партии она практически не участвовала в подготовке к выборам в Европарламент. Вопреки собственным ожиданиям христианские демократы потеряли куда больше голосов «по вине» либеральной и экологически ориентированной партии «Зеленые», чем из-за АдГ, электоральную базу которой во многом составляют бывшие сторонники ХДС, не согласные с якобы левым уклоном курса Меркель.

И тем не менее, несмотря на все статьи, предвосхищающие неминуемый конец ее канцлерства, в Германии есть и третий лагерь тех, кто ее поддерживает.

Меркель и сейчас опережает по рейтингу любого другого политика в стране.

После того как в начале года все информационные агентства сообщали о ее политических похоронах, Меркель остается непоколебимым, истинным переговорщиком у себя в стране и на международной арене, который никогда вроде как не побеждает, но и не проигрывает. Выражаясь более прозаически, по-меркелевски, она просто продолжает находить работающие решения.

Ее будет не хватать в ту самую минуту, когда она отойдет от дел.