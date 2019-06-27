«Здоровье сотрудника — это ресурс компании»

Корпоративные программы могут стать новой точкой роста для всей санаторно-курортной отрасли. Крупнейшие российские работодатели уже реализуют собственные комплексные методы оздоровления сотрудников. Начальник Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО РЖД Елена Жидкова рассказала “Ъ” о важности профилактики, об опыте работы в 75 регионах и отдаче для компании от инвестиций в здоровье персонала.

— Санаторно-курортное лечение — это важная часть программ корпоративной медицины?

— Санаторно-курортное лечение и оздоровление — это неотъемлемая часть корпоративной медицины. С одной стороны, реабилитация замыкает «работу» корпоративной программы, с другой — является отправным пунктом для последующего наблюдения за здоровьем сотрудника. И этап реабилитации не менее важен, чем само лечение. Именно на этом этапе происходит восстановление здоровья и трудовых функций работников.

— На чем базируется ваша система корпоративного здоровья, что туда входит?

— Наши корпоративные программы включают полный цикл мероприятий, направленных на здоровьесбережение сотрудника. Первое и важнейшее звено этой цепи — профилактика. На этом этапе мы делаем все, чтобы обнаружить заболевание на самой ранней стадии и не допустить его развития. В частности, диспансеризация, которую сейчас проходят 99% наших сотрудников, помогает выявлять опаснейшие сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Благодаря профилактическим мероприятиям нам удалось снизить количество случаев заболеваемости на 3,3%, а среднее число дней заболеваемости — на 4%. Дополнительно мы ведем массовую просветительскую работу. В 2018 году нашими врачами проведено более 1 тыс. «Школ здоровья» по всей России, запущены и проведены сотни акций, марафонов и других социальных инициатив. Все наши мероприятия охватывают огромные территории и их население. Главное, чтобы сотрудник обратил внимание на свое здоровье и прошел обследование. И в случае выявленных заболеваний затем имел возможность получить специализированную медицинскую помощь в наших учреждениях. Сегодня сеть «РЖД-Медицина» представлена в 75 регионах РФ и включает больше 220 подразделений, где оказывается полный цикл медицинского обслуживания: от амбулаторно-поликлинических услуг и стационара до центров высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Только в прошлом году мы провели около 23 тыс. операций с применением ВМП. Замыкают корпоративную программу «РЖД-Медицины» реабилитация и собственно санаторно-курортное лечение. Еще на этапе диспансеризации исходя из индивидуальных медицинских показаний врач дает работнику рекомендации по медицинской реабилитации и санаторно-курортному оздоровлению. В дальнейшем сотрудник направляется в центр реабилитации и/или санатории, где он восстанавливается и получает соответствующее лечение, чтобы впоследствии вернуться к трудовой деятельности. При этом выписной эпикриз, полученный сотрудником по результатам лечения, потом предоставляется терапевту. Так «движение» сотрудника по корпоративной программе замыкается — по крайней мере до следующей диспансеризации.

— Имеет ли смысл санаторно-курортное лечение сотрудников без внедрения его в программу корпоративного здоровья как в единую систему?

— Наш опыт показывает, что эффективно система корпоративного оздоровления работает только в комплексе. Поэтому, да, санаторно-курортное лечение является важнейшей частью корпоративной медицины, но без профилактики и специализированного лечения это не приносит желаемого результата для компании.

— Могут ли другие компании применять ваши методики в создании собственной системы корпоративного здоровья?

— За 175 лет существования железнодорожной медицины и работы с такой широкой географией и населением мы накопили колоссальный опыт в оказании медицинской помощи и профилактике. При этом мы не скрываем результаты нашей работы, а, наоборот, стараемся рассказывать о нашей деятельности и быть открытыми. Наши программы доступны, и их может использовать любая компания независимо от своего масштаба и региона присутствия.

— Сейчас федеральные власти стремятся стимулировать предприятия, реализующие программы по отдыху и лечению сотрудников. Принимаемые меры по снижению налогового бремени эффективны или у компаний должна быть другая мотивация?

— Конечно, снижение налогового бремени создаст для бизнеса дополнительную мотивацию к внедрению программ по здоровьесбережению. Но параллельно компаниям надо показывать реальные примеры и выгоду, которую приносит забота о здоровье сотрудников. У нас пока не сформировалась культура здоровьесбережения. Не все понимают, что здоровый сотрудник — это залог успешной деятельности, а его здоровье — это тоже ресурс для компании. И есть вполне реальные расчеты, которые говорят, что на $1, вложенный в профилактику, вы получаете $6 экономии на лечении. Цифры говорят сами за себя.

— Какие еще меры могли бы существенно повлиять на желание крупных компаний развивать программы корпоративного здоровья?

— Скажу, какие меры принимает «РЖД-Медицина». Совместно с РСПП мы запустили и развиваем программу «Территория здоровья». Соответствующий меморандум мы подписали на прошедшем в Санкт-Петербурге экономическом форуме. В рамках этой программы создана хартия Общероссийского общественного движения по сохранению профессионального здоровья человека «Здоровье 360». Это добровольная инициатива, разработанная специально для бизнеса. С ее помощью мы будем вести работу с руководством компаний и проводить мероприятия для сотрудников, направленные на сохранение их профессионального здоровья и формирование культуры здорового образа жизни. Я считаю, что нет более действенной меры, чем твой собственный пример. Мы в «РЖД-Медицине» не только придумываем и организовываем различные профилактические мероприятия, но и сами регулярно и в полном составе (а нас около 60 тыс. человек) проводим работу с нашими сотрудниками и участвуем во всех здоровьесберегающих мероприятиях.

— Чем руководствуется РЖД при реализации программ корпоративного здоровья?

— У системы здравоохранения ОАО РЖД есть свои особенности. Конечно, в приоритете медицинское обеспечение безопасности движения поездов и охрана здоровья и труда работников ОАО РЖД. Круглосуточную медицинскую помощь оказывают больше 200 медицинских пунктов, на дорогах работает больше 1,5 тыс. кабинетов предрейсовых медицинских осмотров, больше 240 психофизиологических лабораторий. На данный момент сеть «РЖД-Медицина» — лидер производственной медицины. Объективно по географии и количеству лечебных подразделений нам нет равных. Ежегодно мы проводим 1,68 млн обязательных медицинских осмотров и почти 30 млн обязательных предрейсовых осмотров. Как думаете, с такими приоритетами и масштабом наши корпоративные программы экономически оправданны?

Беседовал Антон Степанов