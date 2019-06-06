Право без подписи

В Санкт-Петербурге студентам юридической академии настоятельно рекомендовали поставить подписи за выдвижение врио главы города Александра Беглова на губернаторских выборах, которые пройдут 8 сентября. Аудиозапись разговора студента Ивана Мезенцева и заместителя декана академии Сергея Быкова опубликовал местный штаб Алексея Навального. Как ранее сообщал “Ъ”, перед президентскими выборами в 2018 году студентов петербургского Горного университета принуждали к участию в голосовании, угрожая «проблемами».

Штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге опубликовал аудиозапись разговора, предоставленную студентом Санкт-Петербургской юридической академии Иваном Мезенцевым. На ней заместитель декана и начальник отделения очной формы обучения Сергей Брыков объясняет студенту, что нужно поставить подпись за выдвижение в губернаторы Александра Беглова. Разговору с замдекана предшествовал отказ Ивана Мезенцева ставить свою подпись. После этого заместитель Сергея Брыкова Алла Константинова попросила своего начальника «переговорить со студентом».

На аудиозаписи Сергей Брыков объясняет Ивану Мезенцеву, что «подпись — дело добровольное», но все равно призывает поддержать кандидата:

«Я как к сознательному человеку обращаюсь со следующим: вот мы находимся на территории нашего Невского района. А главное лицо в нашем Невском районе, как ты думаешь, кто? Так вот, главный человек у нас на районе — глава администрации, под которым мы все находимся (главой администрации Невского района Петербурга является Алексей Гильчук.— “Ъ”). И наша академия обращается к нему за всякой помощью». Далее Сергей Брыков приводит пример такой просьбы: помочь вузу пройти аккредитацию.

В свою очередь, глава администрации, по словам замдекана, просит поддержать «вот эту вот кандидатуру» на предстоящих выборах главы города.

В Санкт-Петербургской юридической академии секретарь деканата, не назвавшая свое имя, на просьбу “Ъ” поговорить с Сергеем Брыковым ответила: «С вами никто разговаривать не будет, можете дальше читать информацию (в интернете.— “Ъ”)». Секретарь также уточнила, что господина Брыкова нет на рабочем месте. На просьбу корреспондента “Ъ” о комментарии, направленную по электронной почте, указанной на сайте академии, Сергей Брыков на момент сдачи материала не ответил.

На принуждение поставить подписи за выдвижение Александра Беглова также пожаловались сотрудники некоторых государственных учреждений города: в частности, рассказ сотрудницы одного из детских садов Санкт-Петербурга Татьяны Черкасской опубликовал на своей странице в социальной сети журналист Сергей Пархоменко. По словам госпожи Черкасской, заведующая и директор детского сада просили поставить подписи за выдвижение господина Беглова.

Напомним, согласно ст. 37 закона «Об основных гарантиях избирательных прав», сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается. За сбор подписей в таких местах, согласно ст. 5.47 КоАП РФ, следует административная ответственность — штраф до 3 тыс. руб. для должностных лиц.

В пресс-службе комитета по образованию Смольного “Ъ” пояснили, что никаких обращений в связи с такого рода нарушениями к ним не поступало.

Опрошенные “Ъ” студенты других петербургских вузов, среди которых СПбГУ, ИТМО, СПбГУТ имени Бонч-Бруевича, а также Санкт-Петербургский военно-морской институт, сообщили, что к ним с такими просьбами ни преподаватели, ни представители деканатов не обращались. Учащиеся Горного университета, где в марте прошлого года студенты заявляли об угрозах, которыми их старались заставить принять участие в голосовании на президентских выборах, обещая «проблемы» в случае отказа, также заявили, что подписаться за выдвижение Александра Беглова их не просили.

Напомним, перед президентскими выборами учащиеся Горного университета, которые голосовали в УИК 158 в их общежитии, сообщили «Наблюдателям Петербурга», что их принуждали идти на выборы под угрозой выселения. Незадолго до 18 марта участковая избирательная комиссия, расположенная в общежитии Горного университета, запросила две тысячи бюллетеней. Позже пресс-секретарь Горного университета Максим Ратников заявил “Ъ-СПб”, что «это полная ерунда» и в Горном «такими мелочами» не занимаются.

Марина Царева, Санкт-Петербург