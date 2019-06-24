УФАС приостановило конкурс на строительство спортплощадки в Ленобласти

Ленинградское УФАС постановило пересмотреть заявки на участие в конкурсе на строительство универсальной спортивной площадки в поселке Коробицино Выборгского района Ленобласти. Соответствующее решение было принято по результатам рассмотрения жалобы ООО «Техно БиС», сообщили в антимонопольной службе.

Заявитель обжаловал отказ в допуске к торгам, который заказчик мотивировал тем, что заявка компании якобы не соответствует требованиям документации. При этом в УФАС установили, что предоставленные ООО «Техно БиС» сведения были указаны в соответствии с инструкцией по заполнению заявок. В действиях аукционной комиссии признано нарушение ч. 5 ст. 67 Закона о контрактной системе.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что УФАС приостановило две закупки петербургского метрополитена на общую сумму 883 млн рублей.