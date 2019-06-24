Правила комментирования на сайте kommersant.ru

Запрещено:
- Ненормативная лексика, в том числе завуалированная
- Оскорбления участников дискуссии, героев публикаций, сотрудников «Коммерсанта» и других СМИ
- Разжигание расовой, национальной, гендерной, религиозной, политической ненависти
- Распространение информации рекламного характера
- Распространение заведомо ложной информации
- Сообщения, не относящиеся к теме обсуждения
- Регистрация провокационных никнеймов
- Написание сообщений заглавными буками
- Дублирование сообщений, спам
- Повторная регистрация в период действия ограничения прав доступа для основной учетной записи, с целью продолжения дискуссии, провокаций и т. д.
- Обсуждение и осуждение действий модераторов
- Публикация в комментариях иллюстраций, видео, текстов и прочих файлов, которые противоречат п.1
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