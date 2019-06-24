Правила комментирования на сайте kommersant.ru

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  • Оскорбления участников дискуссии, героев публикаций, сотрудников «Коммерсанта» и других СМИ
  • Разжигание расовой, национальной, гендерной, религиозной, политической ненависти
  • Распространение информации рекламного характера
  • Распространение заведомо ложной информации
  • Сообщения, не относящиеся к теме обсуждения
  • Регистрация провокационных никнеймов
  • Написание сообщений заглавными буками
  • Дублирование сообщений, спам
  • Повторная регистрация в период действия ограничения прав доступа для основной учетной записи, с целью продолжения дискуссии, провокаций и т. д.
  • Обсуждение и осуждение действий модераторов
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