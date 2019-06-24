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19:01
США введут санкции против лидера Ирана Хаменеи
16:54
Самарский Ботанический сад открылся после ремонта
16:45
В Самаре снова частично перекроют Московское шоссе
16:11
Самарская губдума проголосовала за введение платных парковок в областном центре
15:00
Доля Lada на авторынке трех регионов РФ превышает 50%
14:28
Депутаты Самарской губдумы рассмотрят вопрос о повышении зарплаты помощникам
13:32
Задержаны трое подозреваемых в убийстве мужчины в Соль-Илецке
12:10
«Уральские авиалинии» остановили продажу авиабилетов из Самары в Тбилиси
11:59
В Самаре силовики расследуют аварию с катером и лодкой, в которой погибла певица
10:54
Власти Самары потратят более 3 млн рублей на снос аварийного жилья
09:59
Дожди с грозами в Самарской области продлятся до вторника
08:24
В Самаре до 1 августа не будет работать троллейбусный маршрут №6
21/06
Индустриальный парк «Новосемейкино» появится в Самарской области
21/06
В Оренбуржье на один день запретят продажу алкоголя
21/06
Около 1,8 млрд рублей получат семьи с детьми в Оренбуржье в 2019 году
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11
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Русский с китайцем — братья навек
В Самаре прошли VIII Российско-Китайские молодежные летние игры
Ъ-Волга-Online
от
24.06.2019, 16:56
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия