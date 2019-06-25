Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о фургон для мороженого с нулевыми выхлопами.

Каждый день в мире обязательно что-то отмечается. 20 июня, например, считается Международным днем защиты слонов в зоопарках, в Азербайджане — это День работников газового хозяйства, а в Великобритании — День чистого воздуха. Именно к этому событию компания Nissan подготовила фургон для мороженого с нулевыми выхлопами. С одной стороны, вроде бы ничего нового. В том же Лондоне мороженщики ездят и на велотележках, не нанося особого вреда окружающей среде. Однако в проекте Nissan есть несколько оригинальных идей, заслуживающих внимания.

Это, конечно же, электромобиль, в котором используются отслужившие свой век литий-ионные батареи, которые японская компания ставит на свои машины с 2010 года. Здесь они как бы живут второй жизнью. Емкость у них уже не такая большая, как у новых, но батарей в фургон можно установить много так, чтобы и мороженому место осталось. Заряда аккумуляторов хватает не только на 200 км пути, но и на работу холодильника, встроенного в фургон, а также на подачу мороженого к специальному люку на борту машины.

Продавец при этом стоит рядом с фургоном. Так, он не отделен от покупателей высоким прилавком и может находиться с ними лицом к лицу. Вместо динамиков, из которых обычно звучит привлекающая покупателей музыка — решение не очень популярное среди родителей — на концепте фургона установлена «умная кнопка», генерирующая твит с точными координатами местоположения фургона, которые можно посмотреть в специальном приложении для смартфона What3Words. Оно делит мир на квадраты размером три на три м, каждому из которых присваивается свое название из трех слов. Таким образом, потребители могут без труда найти фургон с мороженым даже в парке или на набережной, где обычные адреса не применимы.

И наконец, еще одна фишка — этот фургон продает мороженое тоже непростое. Его производит шотландская компания Mackie’s, которая для обеспечения электричеством своих ферм и фабрик использует ветровые и солнечные генераторы, а в мороженое не добавляет искусственные ингредиенты.