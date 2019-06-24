Кино с Коммерсантом: закрытый показ «Курска» Томаса Винтерберга и Люка Бессона за неделю до премьеры

В Ульяновске «Коммерсантъ-Волга» и «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула кино») провели в рамках проекта «Кино с Коммерсантом» закрытый предпремьерный показ драмы «Курск» датского режиссера Томаса Винтерберга и французского продюсера Люка Бессона.

Среди гостей кинопоказа были первые лица региона: генеральный директор группы компаний ITM Камиль Калимуллин, член совета директоров компаний «Эквид», «Креативные технологии», «Креативная разработка» Руслан Фазлыев, руководитель ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева, депутат Александр Чепухин и др.

В начале приглашенных ждал welcome drink. После организаторы и партнеры мероприятия разыграли подарки. Розыгрыш главного приза от «БКС Премьер» — коллекционной серебряной монеты, учитывая специфику фильма, прошел в online – тема «Курска» даже спустя 20 лет глубоко тронула присутствующих и заставила вновь сопереживать всем, кого трагедия коснулась непосредственно.

Фильм «Курск», с Колином Фертом и Леей Сейду в главных ролях, посвящен памяти российских подводников. Картина рассказывает о трагической гибели российских матросов, находившихся на атомной подводной лодке «Курск», которая потерпела крушение во время военно-морских учений в Баренцевом море в 2000 году. Это гимн храбрости и стойкости российских подводников, мощная история о том, как трагедия способна объединить и сплотить совершенно разных людей.