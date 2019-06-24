Кино с Коммерсантом: закрытый показ «Курска» Томаса Винтерберга и Люка Бессона за неделю до премьеры

В Ульяновске «Коммерсантъ-Волга» и «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула кино») провели в рамках проекта «Кино с Коммерсантом» закрытый предпремьерный показ драмы «Курск» датского режиссера Томаса Винтерберга и французского продюсера Люка Бессона.
Среди гостей кинопоказа были первые лица региона: генеральный директор группы компаний ITM Камиль Калимуллин, член совета директоров компаний «Эквид», «Креативные технологии», «Креативная разработка» Руслан Фазлыев, руководитель ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева, депутат Александр Чепухин и др.
В начале приглашенных ждал welcome drink. После организаторы и партнеры мероприятия разыграли подарки. Розыгрыш главного приза от «БКС Премьер» — коллекционной серебряной монеты, учитывая специфику фильма, прошел в online – тема «Курска» даже спустя 20 лет глубоко тронула присутствующих и заставила вновь сопереживать всем, кого трагедия коснулась непосредственно.
Фильм «Курск», с Колином Фертом и Леей Сейду в главных ролях, посвящен памяти российских подводников. Картина рассказывает о трагической гибели российских матросов, находившихся на атомной подводной лодке «Курск», которая потерпела крушение во время военно-морских учений в Баренцевом море в 2000 году. Это гимн храбрости и стойкости российских подводников, мощная история о том, как трагедия способна объединить и сплотить совершенно разных людей.
«Меня многие спрашивали, стоит ли смотреть фильм. Благодаря предварительному закрытому показу, я могу поделиться мнением. Смотреть картину стоит, чтобы еще раз понять, как это происходило, какое было отношение к людям. После такого тяжелого финала трудно было проводить обсуждение, но сделать это было важно. То, что на показе такого серьезного фильма встретились вместе представители власти, бизнеса, знающие друг друга по другим, рабочим отношениям, это тоже важно. Когда ты переключаешься от всего обыденного, от повседневной суеты — а этот фильм все-таки — трагедия — начинаешь как-то переосмысливать жизнь, и именно такие моменты работают на сплочение общества, людей, коллектива»