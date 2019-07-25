Бизнес в «облаках»

ИД «Коммерсантъ» в Петербурге организовал деловой завтрак, посвященный технологическим трендам. Бизнес-сообщество и эксперты размышляли, почему российский бизнес все чаще обращается к современным IT-решениям, могут ли облачные сервисы добавить гибкости крупным компаниям и обсуждали, как с помощью технологий повысить конкурентоспособность.

Нестабильность текущей экономической ситуации и ожесточающаяся конкурентная борьба за потребителей вынуждают и крупные компании, и малый бизнес внедрять инновации, чтобы адаптироваться к новым требованиям рынка.

Борьба со временем и издержками

Из-за снижения покупательной способности населения и роста фискальной нагрузки перед компаниями встает вопрос сокращения издержек для удержания приемлемой для потребителя цены. При этом бизнесу нельзя останавливаться на достигнутом и медлить с выводом на рынок новых продуктов, иначе опередят конкуренты. По словам экспертов облачного провайдера CloudMTS, в подобных условиях переход на облачные технологии становится отличной возможностью оптимизировать затраты на IT-инфраструктуру. К примеру, у крупной компании, имеющей разветвленную сеть филиалов, IT представляет собой четко отлаженную систему, соответствующую специфике и потребностям бизнеса. Сама процедура интеграции в нее дополнительного элемента может требовать значительных административных и финансовых затрат. Иногда, если речь идет про зарубежное оборудование, она может даже затягиваться на месяцы, что в современных реалиях уже стало непозволительной роскошью.

Внедрение облачных технологий позволяет бизнесу не только получить быстрый доступ к дополнительным IT-ресурсам, но и преобразовать капитальные расходы в операционные, одновременно сокращая их.

«Использование облачных ресурсов позволяет оптимизировать текущие издержки на IT в среднем на 25–30% ежемесячно. Экономия времени происходит за счет упрощения процесса закупок и отсутствия потребности в доставке, физической установке и наладке оборудования. Другой мотив — скорость запуска новых продуктов, ведь облака значительно ускоряют time-to-market, разница в длительности процессов может достигать трех-четырех месяцев»,— рассказывает эксперт CloudMTS Кирилл Кошурин.

По его мнению, именно поэтому чаще всего в облака переносят интернет-магазины, онлайн-порталы и почтовые сервисы. Самый показательный пример оперативного масштабирования IT-ресурсов — это периоды распродаж или дни, когда проводятся нагрузочные тестирования.

Не потерять главное

Законодательство России все строже регулирует вопросы хранения и обработки данных, особенно персональных. По существующим нормам бизнес обязан хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории страны. И у компаний есть два пути решения этого вопроса: самостоятельно развертывать в России собственные сервера, приобретая сертифицированное оборудование, применяя российские средства шифрования, или же обратиться к отечественным облачным провайдерам, которые имеют аттестованные сегменты под персональные данные, соответствующие всем требованиям к безопасности хранения информации. Эксперты CloudMTS утверждают, что среди клиентов облачного провайдера по итогам первого квартала спрос на сервисы хранения персональных данных в облаке вырос более чем в полтора раза. Основные потребители — крупные компании из сферы финансов, ритейла и медицины.

Кроме того, при выборе собственных физических серверов возникает риск поломки оборудования или случайной потери данных. Подобная негативная ситуация может возникнуть также в случае действий киберпреступников и кражи информации. Во время самых громких кибернападений вирусами WannaCry и NotPetya были атакованы более двухсот тысяч компьютеров по всему миру, а ущерб бизнеса исчисляется сотнями миллиардов рублей.

Чтобы защищать свои данные на высоком уровне, компаниям нужно предусмотреть целый комплекс мер: сервисы киберзащиты, специализированное оборудование, шифрование данных. Понятно, что это огромные вложения, которые не каждому под силу. В описанных случаях именно крупные облачные провайдеры могут стать основными помощниками в вопросах безопасного хранения данных. Благодаря наличию территориально распределенных площадок, развитых систем защиты от кибератак с собственным SOC (Security Operations Center) и круглосуточного мониторинга рисков хранить данные у проверенного облачного поставщика становится более надежным, нежели на собственных серверах.

По пути Запада

Если рассматривать зарубежный рынок облачных технологий, то он уже трансформировался до той модели, в которой основными игроками стали несколько крупных компаний. Эксперты отмечают, что российский сегмент развивается по той же схеме. По словам директора МТС в Санкт-Петербурге Павла Коротина, рынок облачных вычислений в России растет быстрее остальных сегментов IT-рынка — на 25–30% в год. В ближайшие три-пять лет на рынке останутся крупные игроки, которые будут конкурировать масштабом инфраструктуры и возможностью предложения бизнесу комплекса digital-сервисов.

Как правило, у таких провайдеров уже есть инфраструктура (например, собственные дата-центры, волоконно-оптические линии связи) для реализации проектов любой сложности. Кроме того, крупный облачный провайдер может сформировать вокруг клиентов экосистему инновационных цифровых сервисов для закрытия сразу нескольких потребностей в IT-услугах.

Одной из заметных сделок на российском облачном рынке стало приобретение МТС в начале этого года одного из крупнейших российских IaaS-провайдеров «IT-Град», имеющего площадки в Санкт-Петербурге, Москве и Казахстане. В настоящий момент на территории России успешно функционируют десять дата-центров МТС. Кроме того, планируется строительство модульного дата-центра в поселке Федоровское в Ленинградской области. Он станет крупнейшим в европейской части России и будет представлять собой технологическую площадку с перспективной мощностью в 30 МВт и восемью модулями под облачное хранилище. Размер инвестиций в проект пока не уточняется, однако за 2018 год общий объем инвестиций МТС в развитие облачного направления бизнеса составил около 12,4 млрд рублей (с учетом M&A-сделок).

Облака тесно связаны с общим контекстом цифровизации российской экономики и с другими ее составляющими — интернетом вещей, большими данными, искусственным интеллектом. Эти направления — базовые для технологического прорыва страны. Кроме того, дальнейший рост популярности облаков будет связан с появлением и развитием «умных» городов, которые генерируют огромные объемы данных: начиная с интенсивности транспортных потоков и заканчивая состоянием окружающей среды.

Важным фактором роста российского сегмента рынка облаков также становится скорость, с которой российский бизнес преодолевает консерватизм и сомнения относительно облачных технологий. «Облака — это та самая возможность для бизнеса на лету что-то менять, менять концепцию, менять подход»,— уверен Иван Фрунзе, технический директор CloudMTS.

Так, лизинговое подразделение Газпромбанка в августе прошлого года запустило новое направление лизинга автотранспорта в сегменте малого и среднего бизнеса. Компания сделала ставку на полностью цифровой продукт — быстрый и простой лизинг в интернете: личная встреча с клиентом происходит только в момент выдачи автомобиля. Все сервисы заказчика работают на основе облачных технологий МТС. Облачные технологии обеспечили высокую скорость работы клиентских приложений — до десяти раз быстрее по сравнению с традиционным подходом. Кроме того, облака позволили лизинговой компании быстро масштабироваться, нарастив свое физическое присутствие в регионах. Это яркий пример нового подхода, когда крупный федеральный игрок развивает новое направление бизнеса, не имея ни одной серверной.

Анастасия Шумова