Танкер получил повреждение во время швартовки в Новороссийске

В порту Новороссийска танкер получил повреждение во время швартовки к причалу, пишут «РИА новости», ссылаясь на слова советника президента «Транснефти» Игоря Демина.

По сообщению Демина, была повреждена корма левого борта во время швартовки танкера FOS Hamilton в порту Новороссийска 22 июня этого года. При этом герметичность судна не пострадала. На данный момент проводится анализ технического состояния танкера для его дальнейшей эксплуатации.

Также представитель «Транснефти» сообщил о создании комиссии, которая определит размер ущерба и установит причины инцидента.

Марат Бабаев