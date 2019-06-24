Производство автомобилей в Петербурге упало впервые за 14 месяцев

По итогам пяти месяцев 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 158 300 легковых автомобилей — на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в мае объем выпуска составил 29 тыс. машин — на 9% меньше, чем в мае 2018 года. Последний раз падение производства по итогам одного месяца было зафиксировано в марте прошлого года (также 9%). Об этом сообщает специализированное аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе-мае составила 24,5% (год назад этот показатель составлял 24,1%).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в первом квартале 2019 года автозаводы Петербурга на 6% увеличили объемы производства по сравнению с показателями того же периода предыдущего года.