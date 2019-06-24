«Чтобы понять, надо попробовать»

На ПМЭФ2019 губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативой наделить портовую особую экономическую зону (ПОЭЗ) «Ульяновск» статусом зоны свободной торговли, сделав ее крупнейшим транспортно-логистическим комплексом для перевалки международных грузов». В ПОЭЗ «Ульяновск» отмечают, что хорошая логистика и международные связи станут драйвером развития и точкой притяжения резидентов-производственников. Об этапах становления ПОЭЗ и векторах дальнейшего развития рассказывает генеральный директор АО «ПОЭЗ Ульяновск» Олег Барабанов.



—Олег Владимирович, что-то произошло с ПОЭЗ «Ульяновск» за минувший год — из почти замершего состояния она вдруг резко «пошла в гору», привлекая новых резидентов и повысив показатели эффективности. Что стало основой для этой «точки бифуркации»?

—Да, прошлый год стал решающим для ПОЭЗ. Если по итогам прошлого года Счетная палата РФ оценивала эффективность площадки на 40%, то по итогам этого года мы достигли нарастающим итогом уровня 77% и 92% — по итогам работы за прошлый год (согласно утвержденным правительством РФ правилам оценки эффективности ОЭЗ показатель более 80% говорит об эффективном функционировании зоны). По итогам прошлого года в два раза выросли объемы инвестиций в основной капитал, за последние полтора года количество рабочих мест увеличилось в 10 раз. Но главное — в конце прошлого года мы завершили строительство всей необходимой инфраструктуры ПОЭЗ. И это не только свет, дороги, вода, канализация. Созданы главные основы деятельности инвесторов — перрон для самолетов, индустриальный парк «Платформа» площадью в 14 тыс. кв. метров для высокотехнологичных резидентов, которым достаточно небольших арендованных площадей, или которые хотят начать с малого, чтобы потом, опробовав рынок, уже отстроить большие производства, это инфраструктура таможни, это складской логистический комплекс компании «Т1», это начало полноценного функционирования режима свободной таможенной зоны. То есть, уже можно просто приходить сюда и сразу начинать работать. И вот все это стало катализатором прихода все новых и новых компаний, сегодня ПОЭЗ насчитывает 27 резидентов и уже пятая в этом году компания готовится защищать свой проект. А дальше срабатывает и эффект «примера первых», когда другие компании присматриваются к успеху тех, кто уже пришел. На всех форумах и презентациях мы предлагаем интересантам познакомиться с любым из действующих резидентов и не от нас, а непосредственно от него услышать отзывы и получить оценки деятельности ПОЭЗ. А еще мы стараемся максимально освободить потенциальных резидентов от всей рутинной и бумажной работы, помогаем готовить бизнес-план, готовим, если надо помещения, помогаем организовать поставки, ходим по чиновникам, готовим документы на получение статуса резидента, сами проходим за него экспертный совет, а теперь еще и переводим в электронный вид процедуры получения статуса резидента. Наверное, и это привлекает многих.

—А если потенциальный резидент не уверен в рынках сбыта или будущей эффективности своего производства…

—Чтобы клиент оценил продукт, ему дают попробовать. Это важнейшее правило торговли мы решили использовать здесь. Даем поработать три-четыре месяца без статуса резидента и убедиться во всех достоинствах зоны, оценить трудности. А нам это позволяет еще на ранних этапах взаимодействия оценить наличие проблем, которые мы могли не заметить. К примеру, компания «Сплав», работающая под японским брендом Miniso, пришла попробовать, и выяснилось, что таможня оказалась не готова к приходу столь крупного оператора. Тут же подключились губернатор и председатель правительства, все узкие места расшили, и через три месяца компания приняла решение подать заявку на получение статуса резидента, обосноваться и построить к 2021 году мощный логистический комплекс в 15 тысяч квадратных метров, с начальными объемами — до 20 сорокафутовых контейнеров из Китая в месяц. Используя этот логистический комплекс как транзитный узел, Miniso, благодаря выгодному режиму свободной таможенной зоны ПОЭЗ, сможет обеспечить быструю и более дешевую доставку товаров в страны Европы и ближнего зарубежья. А за ней уже следом приходит следующая компания, которая в рамках межправительственного проекта «Один пояс — один путь» готова обеспечивать прямые поставки контейнерных поездов из Китая (провинция Шаньдун) в 50 вагонов и выше (в июле уже ожидается два пробных контейнерных поезда). Она, кстати, тоже начнет работать в пробном режиме, и если все получится, построит большой логистический железнодорожный контейнерный терминал по погрузке-выгрузке контейнерных поездов, способный принимать не менее двух составов одновременно, логистический склад площадью в 20 тысяч квадратных метров, а также консолидационный центр российских товаров для экспорта в КНР. Если мы хорошо сработаем, то до 30 контейнерных поездов в месяц будет к нам приходить. Это очень знаковые для Ульяновской области процессы, потому что контейнерный поезд потом пойдет обратно в Китай, и он будет загружаться продукцией не только Ульяновской области, но и всего ПФО.

—Помимо уже существующих авиационного и автомобильного направления с недавно обеспеченным прямым выходом на федеральную трассу ПОЭЗ получила еще мощное направление железнодорожное. Фактически вы создаете мультимодальный транспортно-логистический комплекс?

—Да, но только к этим трем направлениям теперь добавляется еще одно — речное. Сейчас на левом берегу Волги по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова мы создаем новый грузовой речной порт, расположенный в непосредственной близости с железнодорожным узлом и федеральной автомобильной трассой. Порт приобретет статус дополнительной площадки ПОЭЗ, а в перспективе, мы надеемся, ему будет придан статуса порта международного значения. Уже подготовлена дорожная карта по созданию свободного порта по образу Свободного порта «Владивосток», готовится соответствующая заявка в правительство РФ. Уже есть на эту площадку якорный инвестор, который будет строить мощный агрологистический центр, на речную ОЭЗ заявились еще 9 инвесторов. С точки зрения бизнеса это слишком расточительно — не использовать такой выгодный вид транспорта как речные перевозки. В Китае по Янцзы каждые три минуты идет какое-то судно, у нас же пока — пустота.

—Вы очень большое внимание стали уделять именно транспортно-логистической составляющей развития зоны. Не приведет ли это к перекосу в деятельности ПОЭЗ в сторону торговли как более простого и быстроокупаемого вида деятельности?

—Наоборот, именно развитие логистики и международные связи дадут новый толчок развитию промышленной составляющей. Растущие товарные потоки позволят усовершенствовать логистику, удешевить транспортные расходы, расширят логистические связи, а именно это и нужно резидентам-производителям, заинтересованным в снижении издержек. Увидев перспективы роста товарных потоков, один из авиаперевозчиков уже проявил интерес к обеспечению авиационной составляющей в логистической деятельности ПОЭЗ, а именно это и будет необходимо многим резидентам, нуждающимся в оперативных поставках комплектующих. Ну и надо отметить, что логистическая составляющая изначально была определена правительством как один из основных видов деятельности зоны, и это единственная ОЭЗ в России, на территории которой, помимо производственной деятельности, можно заниматься оптовой торговлей как самостоятельным видом бизнеса. Кстати, все новые логистические проекты станут хорошим стимулом для развития одного из важнейших направлений — экспортной составляющей деятельности ПОЭЗ. И значительное удешевление экспорта с использованием прямого контейнерного поезда обязательно привлечет в ПОЭЗ новых резидентов, производящих экспортную продукцию.

—Основными направлениями развития зоны должны были стать высокотехнологичные производства и авиационные виды деятельности. А вы начали с логистики…

—Именно после того как была построена вся инфраструктура и обеспечена логистика и начал расти поток компаний высокотехнологичного и авиационного направления, желающих стать резидентами зоны. Все площади индустриального парка «Платформа» уже заняты. В июле мы приступаем к строительству второй очереди индустриального парка площадью в 15 тысяч квадратных метров, который станет началом создания уникального центра компетенций и производства изделий из композитных материалов «Композитная долина», к которому уже проявили интерес пять компаний, работающих в сфере композитов. Готовится стать резидентом ПОЭЗ московская компания, занимающаяся производством беспилотных летательных аппаратов. Авиационное направление ПОЭЗ с учетом выгод свободной таможенной зоны изначально интересовало потенциальных резидентов. Еще до начала строительства инфраструктуры зоны уже выстроилась чуть ли не очередь интересантов по созданию самолетостроительных производств и центров ТОиР (техобслуживания и ремонта воздушных судов). Но из-за санкций рухнули такие проекты как центры ТОиР американской AAR и литовской Avia Solutions Group, проекты производства самолетов Bombardier Q400 и DHC6 Twin Otter. Сегодня же, после подготовки инфраструктуры зоны это направление снова начинает развиваться. Резидентом ПОЭЗ стала компания «Иркут-Техникс», которая начнет строить ангарный комплекс центра кастомизации самолетов МС21, новое покрасочное производство для самолетов SSJ 100, Boeing 737 и Airbus 320 совместно с французами построит «Спектр-Авиа» — единственное в России предприятие этого профиля, отвечающее всем мировым требованиям, сохраняет свои планы строительства центра ТОиР компания «Т1», только что заявила о своих намерениях стать резидентом ПОЭЗ еще одна российская компания, желающая построить здесь центр ТОиР деловой авиации.

—Если правительство РФ согласится с инициативой губернатора Сергея Морозова о статусе зоны свободной торговли, что это даст портовой особой экономической зоне?

—Примером для Ульяновска стали китайская провинция Хайнань и Шанхайская зона свободной торговли, где только за первый год ее деятельности было зарегистрировано 14 тысяч новых предприятий. Обнуление таможенных пошлин, НДС, установление ряда других преференций с упрощением всех бюрократических процедур могло бы стать новым толчком в развитии зоны, давая возможность резидентам на выгодных условиях закупать друг у друга товары, развивать кооперацию и производственную составляющую ПОЭЗ, в том числе направленную на экспорт. Фактически ЗСТ может стать драйвером развития всего Ульяновска, его производственного, научного и даже культурного потенциала.