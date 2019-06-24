В Telegram появились геочаты

В мессенджере Telegram появилась возможность создавать геочаты — общедоступные чаты, завязанные на географическом положении их участников. Чтобы создать такой чат, нужно выбрать в меню вкладку «Контакты» и перейти в раздел «Найти людей поблизости», сообщается в пресс-релизе разработчиков.

Помимо этого в приложении теперь можно добавлять пользователей без телефонных номеров. Еще одним нововведением стала возможность передавать права на каналы, администратором которых является пользователь.

Новые функции доступны для владельцев устройств на базе iOS и Android. Также создатели мессенджера упростили настройки внешнего вида Telegram на iOS, чтобы пользователям было проще увидеть, как будут выглядеть вносимые ими изменения.

О том, что Telegram начал тестировать геочаты, стало известно в середине июня. Из российских компаний пока только «Яндекс» с февраля тестирует публичные геочаты в «Яндекс.Браузере» и мобильном приложении.