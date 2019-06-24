Объявивший голодовку в СИЗО ростовский блогер похудел на 10 кг

Ростовский блогер Гаспар Авакян похудел более чем на 10 кг за 25 дней, которые он находится в СИЗО. Об этом заявил его адвокат Денис Надеин. Видеообращение защитника опубликовано на личной странице блогера.

По словам господина Надеина, его подзащитный вместе с еще одним заключенным содержится в тесной камере два на три метра, где стоит двухъярусная кровать. «Помещение плохо вентилируемое, приватность санузла не обеспечена, в камере душно. При наличии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки такие условия можно приравнять к пытке»,— заявил адвокат.

Как сообщалось ранее, находящийся в СИЗО ростовский блогер Гаспар Авакян объявил голодовку. Причиной для голодовки стало несогласие Авакяна с ведением его уголовного дела. Блогера обвиняют в вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ). Гаспар Авакян известен тем, что фиксирует нарушения ПДД сотрудниками полиции. Источник «Ъ-Юг», знакомый с ходом следствия, сообщил, что заявителем по делу выступил высокопоставленный сотрудник МВД из Аксая, у которого блогер якобы вымогал около 200 тыс. руб.

Подробнее о деле Гаспара Авакяна читайте в материале „Ъ-Юг“«Автобэтмену подрезали крылья».

Кристина Федичкина