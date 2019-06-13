Ростовский блогер Гаспар Авакян объявил голодовку в СИЗО

Находящийся в СИЗО ростовский блогер Гаспар Авакян объявил голодовку. Об этом в соцсетях сообщил его адвокат Денис Надеин .

«Гаспар потерял в весе около 6 кг, отказывается от еды, лишь пьет воду, тем не менее, не падает духом», - рассказал адвокат.

Блогер обратился к администрации следственного изолятора с заявлением о начале голодовки 6 июня, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Ростоской области. Причиной для голодовки стало несогласие Авакяна с ведением его уголовного дела. Блогер находится под ежедневным контролем медработников, состояние его здоровья удовлетворительное.

Как ранее писал „Ъ-Юг“ в конце мая Авакяна взяли под стражу на два месяца. Блогера обвиняют в вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ).

Гаспар Авакян известен тем, что фиксирует нарушения ПДД сотрудниками полиции. Источник “Ъ-Юг”, знакомый с ходом следствия, сообщил, что заявителем по делу выступил высокопоставленный сотрудник МВД из Аксая, у которого блогер якобы вымогал около 200 тыс. руб.

Подробнее о деле Гаспара Авакяна читайте в материале «Ъ-Юг» «Автобэтмену подрезали крылья»