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Audi представила «заряженный» кроссовер SQ8

Компания Audi представила флагманскую версию купе-кроссовера Q8 — «заряженное» исполнение SQ8.

Автомобиль получил 435-сильный 4-литровый дизельный V8 TDI с турбиной с электроприводом и стартер-генератором на 8 кВт, который помогает при разгоне и работает в системе старт-стоп. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В оснащение также входят адаптивная пневмоподвеска, усиленные тормоза и электромеханическая система стабилизации кренов кузова с собственным электромотором.

Версия SQ8 отличается от базового Q8 серебристым декором кузова и фирменными шильдиками. В салоне появились спортивные акценты, обозначение спецверсии и особое оформление цифровой панели приборов. Для новой модификации также расширен список базового оборудования.

Напомним, премьера Audi Q8 состоялась в июне 2018 года. Новый Audi SQ8 в продаже на европейском рынке появится осенью 2019 года.

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