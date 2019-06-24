Сменился руководитель сибирского управления СКР

Пятое управление Следственного комитета России (бывшее управление по Сибирскому федеральному округу) возглавил полковник юстиции Юрий Чистоходов. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили источники в силовых структурах.

Ранее господин Чистоходов занимал пост заместителя руководителя новосибирского управления ведомства. Он стал четвертым по счету руководителем сибирского окружного управления СКР со дня образования этой структуры. До него кресло главного следователя поочередно занимали Василий Усов, Андрей Лелеко и Андрей Хвостов.

Юрий Чистоходов — выпускник Алтайского госуниверситета. С 1997 по 2007 работал в прокуратуре Алтайского края в должностях помощника прокурора Белокурихи, а затем прокурора Михайловского района. В последующем ему доверили Славгородский межрайонный следственный отдел. Оттуда он был переведен в Новосибирск.

Илья Николаев