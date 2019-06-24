В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили отменить штрафы за тонировку стекол для автомобилей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова. «Законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, согласно которой управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей»,— говорится в пояснительной записке.

По словам авторов документа, тонирование стекол в автомобиле – это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным. Кроме того, как считают депутаты, тонировка стекол позволяет экономить топливо в летний период, поскольку уменьшается необходимость пользоваться кондиционером. Тонированные стекла также защищают глаза от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей.

Депутаты отмечают, что даже при полном соответствии светопропускания стекол ГОСТу, автовладельцы рискуют получить штраф: приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе.

В автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы документ пока не зарегистрирован.