В Совете федерации предложили ввести в школах уроки «Семьеведения». Как оказалось, этот предмет уже преподается и учебники по нему есть.
Сенатор Елена Попова (член комитета по социальной политике) предложила ввести в школах предмет «семьеведение». Цель благая — «обучать общению в семье, правильному разрешению возможных конфликтных ситуаций». «Семьеведение» предлагается изучать и в младшей, и в старшей школе. По словам сенатора, уполномоченные по правам ребенка из разных регионов высказались за введение этого предмета на факультативной основе. И сейчас в аппарате омбудсмена по правам ребенка ждут, что регионы, где уже введены (!) подобные уроки, поделятся опытом и предложениями. Чтобы потом полноценный проект передать в Министерство просвещения.
Государство давно озабочено количеством разводов в стране, демографической ситуацией и пренебрежительным отношением молодежи к семейным ценностям. И уже лет десять активными чиновниками и народными избранниками разного уровня предпринимаются попытки так или иначе привить «правильные ценностные навыки» школьникам. Поток таких инициатив отливается в основном в предложения разнообразить школьную жизнь новыми учебными дисциплинами. Они, как правило, без особых процедур внедряются на факультативной основе (какой с нее спрос) и называются разнообразно: «основы семейной жизни», «этика и психология семейной жизни», «нравственные основы семейной жизни», «мир семьи». По словам председателя научно-координационного совета по вопросам семьи и детства Российской академии образования профессора Артура Реана, «уроки брака» уже активно практикуются в 38 субъектах федерации (в 9 — на региональном уровне, в остальных — на уровне муниципалитетов либо отдельных школ). Надзорные инстанции не смущает, что утвержденных Министерством просвещения учебников по внедряемым дисциплинам нет, отдельных преподавателей, естественно, тоже.
Пионеры «уроков семейной жизни» — Пензенская область и республика Татарстан. В Татарстане инициатором эксперимента по введению «семьеведения» стала общественная организация «Российская семья». Уже в 2012 году предмет введен в десятых классах некоторых школ как факультатив. Учебник, по которому занимаются дети, составлен руководительницей организации — инициатора ценного начинания Лидией Карцевой (она социолог, преподает в Казанском институте культуры). Ознакомившись с ним, можно узнать, например, что «брак — есть парное отношение, исторически изменяющаяся форма отношений между мужчиной и женщиной, посредством которого общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь и определяет статус детей». Женственность учебник определяет как «одну из социальных ролей, выполняемую индивидом в обществе», а женское — как «совокупность морфологических, т. е. анатомических, физиологических, генитальных признаков женского пола».
Кроме Татарстана, вооруженного пассионарной Лидией Карцевой, за внедрение «семьеведения» в школах на просторах Отечества активно борются еще три организации: Национальная родительская ассоциация, Фонд апостола Андрея Первозванного и Российская академия образования. Две последние инстанции совместно сформировали программу «Семьеведение в системе образования РФ (2016–2020 гг.)». И в соответствии с ней проводится мониторинг преподавания новой дисциплины в регионах. Фонд Андрея Первозванного продвигает и два комплекта учебников: «Нравственные основы семейной жизни» (для 10–11 кл.), написанные иереем, священником храма в Екатеринбурге Дмитрием Моисеевым и монахиней Ниной Крыгиной, и «Семьеведение» (для 1–11 классов) пензенских авторов Е. Купецковой, Г. Редя, И. Смирновой.
Пензенские авторы, напротив, старались придерживаться положения Конституции о светскости образования в РФ: в их школьном учебном курсе значатся такие темы, как «Психологический микроклимат семьи — характер, наследственность и воспитание», «Роли мужчины и женщины в браке», «Права и обязанности членов семьи».
Национальная родительская ассоциация особо преуспела в сотрудничестве с Министерством просвещения (в организацию входит большой штат НКО, у нее 83 региональных представительства). «Можно сказать, что мы были в числе инициаторов, тех, кто говорил, что родительству нужно учить,— рассказала "Огоньку" Марианна Шевченко, директор по развитию Национальной родительской ассоциации.— Мы работаем в партнерстве с Министерством просвещения, в 2014 году направили в регионы разработанные нами методические рекомендации по организации курсов родительского просвещения. А в прошлом году собрали лучшие практики и трансформировали эту тему в школьный курс и создали методические рекомендации для общеобразовательных учреждений. Они уже разосланы в регионы, которые должны помочь каждой школе найти ресурсы и выстроить эту работу. Конечно, вопрос кадровый острый. Понятно, что выделенных специалистов, которые будут преподавать предмет, нет. Но мы считаем, что преподавание этой дисциплины должно быть максимально вариативно. Наша принципиальная позиция — единого учебника не должно быть. Самое страшное, что можно сделать, это формализовать все это. Пусть будут разные формы: и мастер-классы, и лекции, и интерактивы. Наша главная задача — подготовить детей к семейной жизни. Чем меньше иллюзий у них будет на эту тему, чем менее закрытой будет эта тема, тем правильнее буде выстроена и демографическая история в России и семейное счастье каждого конкретного человека».
«Нет никакой целесообразности вводить этот курс,— считает Наталья Любомирская, научный руководитель по лицейским программам Института образования Высшей школы экономики.— Объяснять детям, что в браке нужно друг друга любить и уважать, что нужно уважать старших и любить родителей — это какая-то глупость. Тому, какой должна быть семья, дети учатся в собственной семье. И никакие лекции этот опыт не изменят. Воспитывать позитивное отношение к семье уроками смешно».
Но по факту получается совсем другое: о введении в школу «семьеведения» надо говорить уже не как об инициативе отдельных энтузиастов и диковинном намерении, а как об уже внедренной «явочным путем» данности. Вот одна из последних новостей: в этом году уроки по новой дисциплине планируют ввести во всех школах Башкирии, а педагоги, которые будут вести предмет, пройдут специальное онлайн-обучение.
Уже не смешно.
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