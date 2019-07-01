В Совете федерации предложили ввести в школах уроки «Семьеведения». Как оказалось, этот предмет уже преподается и учебники по нему есть.

Наталия Нехлебова

Сенатор Елена Попова (член комитета по социальной политике) предложила ввести в школах предмет «семьеведение». Цель благая — «обучать общению в семье, правильному разрешению возможных конфликтных ситуаций». «Семьеведение» предлагается изучать и в младшей, и в старшей школе. По словам сенатора, уполномоченные по правам ребенка из разных регионов высказались за введение этого предмета на факультативной основе. И сейчас в аппарате омбудсмена по правам ребенка ждут, что регионы, где уже введены (!) подобные уроки, поделятся опытом и предложениями. Чтобы потом полноценный проект передать в Министерство просвещения.

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Государство давно озабочено количеством разводов в стране, демографической ситуацией и пренебрежительным отношением молодежи к семейным ценностям. И уже лет десять активными чиновниками и народными избранниками разного уровня предпринимаются попытки так или иначе привить «правильные ценностные навыки» школьникам. Поток таких инициатив отливается в основном в предложения разнообразить школьную жизнь новыми учебными дисциплинами. Они, как правило, без особых процедур внедряются на факультативной основе (какой с нее спрос) и называются разнообразно: «основы семейной жизни», «этика и психология семейной жизни», «нравственные основы семейной жизни», «мир семьи». По словам председателя научно-координационного совета по вопросам семьи и детства Российской академии образования профессора Артура Реана, «уроки брака» уже активно практикуются в 38 субъектах федерации (в 9 — на региональном уровне, в остальных — на уровне муниципалитетов либо отдельных школ). Надзорные инстанции не смущает, что утвержденных Министерством просвещения учебников по внедряемым дисциплинам нет, отдельных преподавателей, естественно, тоже.

Семейные ценности детям по самодеятельным, по сути, пособиям прививают учителя литературы, истории, биологии.

Пионеры «уроков семейной жизни» — Пензенская область и республика Татарстан. В Татарстане инициатором эксперимента по введению «семьеведения» стала общественная организация «Российская семья». Уже в 2012 году предмет введен в десятых классах некоторых школ как факультатив. Учебник, по которому занимаются дети, составлен руководительницей организации — инициатора ценного начинания Лидией Карцевой (она социолог, преподает в Казанском институте культуры). Ознакомившись с ним, можно узнать, например, что «брак — есть парное отношение, исторически изменяющаяся форма отношений между мужчиной и женщиной, посредством которого общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь и определяет статус детей». Женственность учебник определяет как «одну из социальных ролей, выполняемую индивидом в обществе», а женское — как «совокупность морфологических, т. е. анатомических, физиологических, генитальных признаков женского пола».

Кроме Татарстана, вооруженного пассионарной Лидией Карцевой, за внедрение «семьеведения» в школах на просторах Отечества активно борются еще три организации: Национальная родительская ассоциация, Фонд апостола Андрея Первозванного и Российская академия образования. Две последние инстанции совместно сформировали программу «Семьеведение в системе образования РФ (2016–2020 гг.)». И в соответствии с ней проводится мониторинг преподавания новой дисциплины в регионах. Фонд Андрея Первозванного продвигает и два комплекта учебников: «Нравственные основы семейной жизни» (для 10–11 кл.), написанные иереем, священником храма в Екатеринбурге Дмитрием Моисеевым и монахиней Ниной Крыгиной, и «Семьеведение» (для 1–11 классов) пензенских авторов Е. Купецковой, Г. Редя, И. Смирновой.

Учебник священника и монахини написан в классической православной традиции: в нем есть такие темы, как «Иерархичность семейных отношений», «Главенство мужа», «Святые семейства, святые покровители семьи», «Жизнь — дар Божий».

Пензенские авторы, напротив, старались придерживаться положения Конституции о светскости образования в РФ: в их школьном учебном курсе значатся такие темы, как «Психологический микроклимат семьи — характер, наследственность и воспитание», «Роли мужчины и женщины в браке», «Права и обязанности членов семьи».

Национальная родительская ассоциация особо преуспела в сотрудничестве с Министерством просвещения (в организацию входит большой штат НКО, у нее 83 региональных представительства). «Можно сказать, что мы были в числе инициаторов, тех, кто говорил, что родительству нужно учить,— рассказала "Огоньку" Марианна Шевченко, директор по развитию Национальной родительской ассоциации.— Мы работаем в партнерстве с Министерством просвещения, в 2014 году направили в регионы разработанные нами методические рекомендации по организации курсов родительского просвещения. А в прошлом году собрали лучшие практики и трансформировали эту тему в школьный курс и создали методические рекомендации для общеобразовательных учреждений. Они уже разосланы в регионы, которые должны помочь каждой школе найти ресурсы и выстроить эту работу. Конечно, вопрос кадровый острый. Понятно, что выделенных специалистов, которые будут преподавать предмет, нет. Но мы считаем, что преподавание этой дисциплины должно быть максимально вариативно. Наша принципиальная позиция — единого учебника не должно быть. Самое страшное, что можно сделать, это формализовать все это. Пусть будут разные формы: и мастер-классы, и лекции, и интерактивы. Наша главная задача — подготовить детей к семейной жизни. Чем меньше иллюзий у них будет на эту тему, чем менее закрытой будет эта тема, тем правильнее буде выстроена и демографическая история в России и семейное счастье каждого конкретного человека».

«Нет никакой целесообразности вводить этот курс,— считает Наталья Любомирская, научный руководитель по лицейским программам Института образования Высшей школы экономики.— Объяснять детям, что в браке нужно друг друга любить и уважать, что нужно уважать старших и любить родителей — это какая-то глупость. Тому, какой должна быть семья, дети учатся в собственной семье. И никакие лекции этот опыт не изменят. Воспитывать позитивное отношение к семье уроками смешно».

Но по факту получается совсем другое: о введении в школу «семьеведения» надо говорить уже не как об инициативе отдельных энтузиастов и диковинном намерении, а как об уже внедренной «явочным путем» данности. Вот одна из последних новостей: в этом году уроки по новой дисциплине планируют ввести во всех школах Башкирии, а педагоги, которые будут вести предмет, пройдут специальное онлайн-обучение.

Уже не смешно.