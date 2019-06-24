Клубы уперлись в потолок зарплат

Обнародование потолка зарплат на следующий сезон превратилось в довольно неприятную новость для значительного числа руководителей клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сумма, которую им разрешено тратить на оплату труда хоккеистов, была поднята с $80 млн до $81,5 млн. Объявленное повышение оказалось вдвое меньше обещанного главой лиги Гэри Беттменом, притом что и обещанное выглядело крайне скромным, учитывая растущие требования хоккеистов. Тот факт, что новый потолок не слишком отличается от старого, несомненно, вызовет трудности с комплектованием составов на следующий сезон и уже породил что-то вроде феномена: команды отдают соперникам хороших игроков просто для того, чтобы разгрузить платежную ведомость.

Главная новость минувшего уикенда в НХЛ — это, безусловно, новость о новом потолке зарплат. Он входит в число ее ключевых финансовых инструментов: с его помощью лига поддерживает высокий уровень конкуренции в чемпионате, а также снижает риск коммерческих провалов клубов. Потолок — это допустимая сумма годовых зарплат хоккеистов в клубной заявке. В НХЛ, в отличие, например, от Национальной баскетбольной ассоциации, он жесткий, то есть возможность его превышения, даже за уплату налога на роскошь, не предусмотрена.

Потолок зарплат в следующем сезоне составит $81,5 млн. В исключительно важную эту новость превратил тот факт, что по сравнению с сезоном предыдущим он был поднят всего на $1,5 млн. Это вдвое ниже цифры, которую глава НХЛ Гэри Беттмен обещал в декабре прошлого года. Причем и цифра $83 млн не слишком устраивала генеральных менеджеров клубов. Они ожидали более существенного повышения, обрывающего усложняющий им работу тренд.

Дело в том, что в последнее время потолок не совершал резких скачков вверх. Более или менее серьезный, если брать минувшие пять лет, произошел как раз год назад, когда максимальную сумму, которую разрешено тратить на оплату труда хоккеистов, подняли с $75 млн до $79,5 млн. До этого повышения были предельно аккуратными — в районе $2 млн. Такая осторожность объяснялась прежде всего неприятными воспоминаниями о локауте, пережитом НХЛ относительно недавно — в 2012 году. К нему привели во многом как раз опасения лиги и хозяев клубов по поводу того, что постоянный рост контрактных требований хоккеистов может привести к катастрофическому ухудшению экономической ситуации в целом. Причины думать, что об опасениях можно забыть, а потолок «освободить», заключались в том, что эта ситуация признаков стагнации не демонстрировала. Наоборот, доходы НХЛ росли ежегодно, а в позапрошлом сезоне достигли $4,86 млрд. Предполагается, что все это привело к образованию достаточно солидных резервов у клубных владельцев.

Чрезмерная сдержанность лиги в отношении потолка между тем уже давно вызывает жалобы генеральных менеджеров на трудности с комплектованием составов, учитывая то, что и контрактные требования игроков повышаются ежегодно не меньшими темпами. Нынешним летом, как спрогнозировал после объявления нового потолка телеканал ESPN, трудности будут еще более явными, чем обычно.

В это легко поверить, взглянув на платежные ведомости команд НХЛ. По данным ресурса CapFriendly, постоянно мониторящего их, солидным или хотя бы похожим на солидный запасом прочности, имея в запасе свыше $15 млн до объявленного только что потолка, в данный момент обладает лишь половина клубов лиги — 15 из 31. В некоторых — «Питсбург Пингвинс», «Аризона Койотис», «Эдмонтон Ойлерс», «Вашингтон Кэпиталс» — он уже практически выбран полностью. А у «Вегас Голден Найтс» вообще нет никакого «люфта».

Надо принимать во внимание, что сейчас заявки клубов укомплектованы далеко не полностью. Во всех в прошедшем сезоне играли хоккеисты, которые приобрели после его окончания статус свободных агентов, в том числе неограниченных свободных агентов, имеющих право переходить в другую команду без какой-либо компенсации. Рынок игроков такого статуса открывается 1 июля. А выходит на него, если считать только хоккеистов, представляющих клубную основу, около полусотни человек, с которыми генеральным менеджерам придется договариваться о новых контрактах. В числе наиболее заметных фигур рынка будут две российские суперзвезды «Колумбус Блю Джекетс» — вратарь Сергей Бобровский и форвард Артемий Панарин.

Стратегия Гэри Беттмена в отношении потолка, кажется, уже породила что-то вроде феномена. Клубы, нуждающиеся в пространстве под потолком для переподписания контрактов с лидерами, готовы избавляться даже от хороших и очень полезных игроков за минимальную, символическую компенсацию, просто чтобы «сбросить» их дорогие действующие соглашения. В такой стилистике были выдержаны уже две громкие сделки. «Торонто Мейпл Лифс» отдал в «Каролина Харрикейнс» нападающего-ветерана Патрика Марло с контрактом на $6,2 млн в год, а «Нэшвилл Предейторс» в «Нью-Джерси Девилс» — знаменитого защитника Пи Кей Суббана с договором на $9 млн. Оба достались тем клубам-исключениям, у которых был громадный — в районе $30 млн — «люфт» под потолком.

Алексей Доспехов