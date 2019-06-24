С майора ФСБ не сняли предъявленное опьянение

Как стало известно “Ъ”, майор ФСБ Сергей Логутев дошел до Верховного суда, пытаясь доказать незаконность своего увольнения. Коллеги ставили ему в вину нарушение кодекса этики сотрудников госбезопасности и низкие показатели работы; офицер пытался доказать, что выпивал, поскольку ему требовалась разрядка после тяжелого трудового дня и расставания с любимым человеком.

Из судебных документов следует, что в пять утра 21 июня 2017 года сотрудники ГИБДД обнаружили на автозаправочной станции Севастополя автомобиль, за рулем которого спал водитель. При проверке документов выяснилось, что это был оперативник регионального УФСБ майор Сергей Логутев. Поскольку от офицера шел сильный запах алкоголя, полицейские вызвали его коллег, в сопровождении которых он был отправлен на медицинское освидетельствование, подтвердившее опьянение (1,02 мг/л). Руководство УФСБ объявило майору строгий выговор за нарушение «Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов Федеральной службы безопасности», который не позволяет им появляться в пьяном виде в общественных местах во избежание «конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации и авторитету органа безопасности».

В дальнейшем руководство УФСБ по Крыму и Севастополю установило, что показатели служебной деятельности майора Логутева были низкими (за полгода работы он подготовил 102 документа, и только восемь из них представляли оперативную значимость), а также наложило на него дисциплинарные взыскания, которые и стали причиной досрочного расторжения с ним контракта.

Не согласившись с решением УФСБ, майор обратился в гарнизонный, затем Северо-Кавказский окружной военный суд и наконец в коллегию по делам военнослужащих Верховного суда. На судебном заседании майор Логутев подтвердил, что выпивал, указав, что находился при этом в своей машине, а не в общественном месте. Он также отметил, что командование при разбирательстве проступка не приняло во внимание мотивы употребления им спиртного, связанные с расставанием с любимым человеком. Кроме того, накануне он окончил дежурство, которым был психологически истощен, и нуждался в «разрядке».

Претензии же руководства относительно его низкой производительности и выявленных недостатков в документообороте, по мнению истца, объясняются чрезмерной служебной занятостью и обязанностями, не входящими в его должностной регламент, а возложенными на него по указанию руководства УФСБ.

Согласно материалам дела, Сергей Логутев просил суды признать незаконным и подлежащим отмене отрицательный отзыв, данный ему непосредственным начальником подполковником Петуровым, а также вывод аттестационной комиссии о его профессиональном несоответствии и последующий приказ руководства УФСБ о досрочном увольнении со службы. По мнению истца, он был необоснованно уволен — в частности, руководство не сообщило ему о внеплановой аттестации и не предоставило возможности заранее ознакомиться с отзывом, чтобы подготовить свои возражения. Истец полагал, что был нарушен порядок проведения аттестации, ведь он не присутствовал на заседании из-за болезни, а вывод комиссии он считает необъективным, поскольку тот был основан на предвзятом отношении руководства к нему. Суды, однако, не приняли во внимание доводы отставного чекиста, отклонив его иск и последующие жалобы.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону