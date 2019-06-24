Цель затрагивает средства

С некоторым опозданием правительство углубляет внедрение проектного подхода в госпрограммы и включение в них федеральных проектов. В рамках пяти пилотных госпрограмм с 1 июля исполнители будут ранжировать по соответствию их целям входящие в них программы и проекты менее высокого уровня — от этого будет зависеть их финансирование. В остальных госпрограммах проекты пока придется лишь учитывать — без уточнения того, как они соотносятся друг с другом и с желаемыми результатами.

Правительство уточнило порядок открытия пилотных госпрограмм в образовании, медицине, жилье, транспорте и АПК, а также намерено плавно ввести проектный подход и в подготовку остальных госпрограмм, говорится в постановлении Белого дома №746 от 8 июня 2019 года. Так, реализацию пяти наиболее затрагивающих жизнь граждан пилотных госпрограмм предполагается открывать в электронном виде «по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей» автоматизированной информационной системы на портале programs.gov.ru — до этого правительство разрешило себе публиковать их содержание в старом формате. При этом с 1 июля в пилотах придется в обязательном порядке описывать ранжирование входящих в них федеральных проектов и ведомственных целевых программ и оценивать обеспеченность их целей федеральными проектами, ведомственными проектами и ведомственными программами.

Пилотные госпрограммы (см. “Ъ” от 19 сентября 2017 года) предназначались для усиления «внутренней конкуренции» ведомств в борьбе за достижение их целей — для этого Белый дом отобрал пять наиболее социально ориентированных госпрограмм и потребовал, чтобы у каждой из них появился список из пяти жестко определенных и измеримых целей, а ведомственные программы и проекты внутри пилотов получали доступ к бюджету только в конкурентной борьбе и при наличии объяснения, как они способствуют достижению общего результата. В процессе запуска пилотам был определен широкий спектр инструментов — финансовых и регулятивных мер, включая нормативное и тарифное регулирование, налоговые и неналоговые льготы, совершенствование порядка лицензирования и контрольно-надзорной деятельности и т. д. Более того, мероприятия пилотных госпрограмм предполагается увязывать и с региональными госпрограммами, и с инвестпрограммами госкорпораций и госмонополий.

Постановление №746 расширило перечень целей пилотов, соответствующих «критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени», с пяти до десяти — это сделано для того, чтобы учесть в этом перечне и цели нацпроектов, совпадающих со сферой реализации госпрограммы. В этой логике степень влияния конкретных федеральных проектов на цели госпрограммы будет оцениваться в процессе «ранжирования» мероприятий, составляющих пилот, что, в свою очередь, должно влиять на обеспечение этих федеральных проектов или их составляющих средствами госпрограммы. Для этого вводится ежегодный мониторинг исполнения федеральных проектов и мероприятий госпрограммы, на основании которого в сочетании с результатами их ранжирования исполнители могут вносить предложения об увеличении или сокращении их финансирования, вплоть до досрочного прекращения как отдельных мероприятий, так и пилотной госпрограммы в целом.

В то же время Белый дом начинает внедрять проектный подход и в оставшиеся госпрограммы — в частности, изменения, внесенные в правила их подготовки, устанавливают прямую связь целей госпрограмм с целями нацпроектов и предписывают учитывать федеральные проекты и отдельные их мероприятия в качестве структурных элементов. В «проектной логике» выстраивается и внутренняя структура госпрограмм: теперь разработчики обязаны увязывать цели отдельных элементов их подпрограмм с общими целями документа. При этом новая редакция правил закрепляет приоритет федеральных проектов: если госпрограмма требует внесения изменений в ФП, то делать это придется в логике федеральных проектов и по их правилам.

Изменения вносятся в правила с опозданием. Как отмечали в Минфине еще во время запуска пилотных госпрограмм, первоначальные планы предполагали, что бюджет 2018 года станет последним, в котором распределение госрасходов будет традиционным, «а с 2019 года планируется начать отбор проектов, мероприятий и идей на принципах ранжирования».

Олег Сапожков