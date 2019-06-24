Шампанские берега

Минувшая светская неделя натурально была похожа на реку шампанского, конкретно — Moet et Chandon, и берегами этой реки стали открытие в ГМИИ им. А. С. Пушкина выставок «Fondation Louis Vuitton. Избранное» и «Щукин. Биография коллекции», имевшее место в начале недели, а также вечеринка Moet Grand Day в Петровском путевом дворце, прошедшая в закате пятницы. Между ними уместилось открытие новейшего из МХТ, а именно «Мобильного художественного театра» писателя Михаила Зыгаря и МТС. Господин Зыгарь отправил своих гостей в недальнее пешее путешествие по Патриаршим с вписанным в городское пространство аудиоспектаклем по мотивам «Мастера и Маргариты». Первые пешеходы-слушатели особенно оценили голос Александры Ребенок, очень чувственно озвучившей Маргариту, а Александр Роднянский особенно отметил Ингеборгу Дапкунайте в роли Воланда.

Открывать обреченные на светский и народный успех выставки в ГМИИ начали еще в понедельник, причем это было событие в четырехчастной форме, организованное Михаилом Друяном с командой. Первым делом выставку из головокружительной щукинской коллекции, занявшую главное здание музея почти полностью, открывали директор музея Марина Лошак, глава Минкульта Владимир Мединский и глава Совета федерации Валентина Матвиенко, которая не только увеличила шансы на возвращение особняка Щукина в лоно музейных площадок, сказав, что это было бы неплохо, но и вручила российские паспорта внуку Сергея Щукина и куратору выставки Андре-Марку Делок-Фурко и его супруге. Это был очаровательный и ловкий ход. Дело в том, что гражданин Франции господин Делок-Фурко однажды в 1990-е смог пару месяцев удерживать часть коллекции, гостившую в Париже. Никакой национализации Французская Республика не признает, так что, будучи гражданином этой страны, внук законного владельца мог претендовать на картины, общая стоимость которых оценивается более чем в $5 млрд. Теперь господин Делок-Фурко — гражданин России, никаких претензий у него больше не может быть. Впрочем, понятно, что после той истории он получил тоже неплохое наследство: статус главного и самого компетентного потомка семьи Щукиных.

После официальных слов и беглого осмотра обширной экспозиции гости переместились в соседнюю Галерею искусства стран Европы и Америки. Это здание полностью заняла выставка из собраний фонда Louis Vuitton. Здесь особенно пристальное внимание гостей, среди которых были Сати и Владимир Спиваковы, Виктор Вексельберг, Сергей Капков, Матильда Шнурова, Ксения Соловьева, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Софья и Константин Эрнст, Игорь Гаранин, Александр Цыпкин, Рената Литвинова, Михаил Швыдкой и многие другие выдающиеся, получила работа Марины Абрамович «Обновитель астрального баланса». По замыслу автора, зритель внутри этой инсталляции, которая состоит из метрономов и шезлонгов напротив них, должен проводить не менее 45 минут, зато будет выходить из музея в полной гармонии. Многих так и тянуло проверить на себе эффект искусства, но пора было переходить к третьей части.

Ужин в доме Пашкова давали совместно Марина Лошак, президент LVMH Бернар Арно и президент Louis Vuitton Майкл Берк. В качестве пролога — небольшое выступление пианиста Александра Романовского, затем стремительнейшие четыре перемены блюд. По завершении торжественных маневров собравшимся предстояло переехать в институт «Стрелка» на специальный закрытый концерт Duran Duran.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”