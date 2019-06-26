Пройти сквозь слова и не пораниться

Торжественное открытие Театральной олимпиады в Санкт-Петербурге прошло в июне в Александринском театре, а основная ее программа развернется в следующие месяцы на разных сценах.

В Год театра олимпиада стартует одновременно в двух государствах — России и Японии. Санкт-Петербург примет более 30 постановок из 15 стран, на гастроли к нам приедут самые дерзкие и тонкие коллективы — парижский «Буфф дю Нор», Народный художественный театр Пекина, берлинский «Шаубюне» и Piccolo Teatro di Milano. Программа растянется на несколько месяцев, вплоть до декабря, и в каждом из них будут свои фавориты. Июль — это, конечно, «Эдип» Роберта Уилсона, который 6-го и 7-го числа покажут на сцене «Балтийского дома».

Премьера «Эдипа» по мотивам пьесы Софокла прошла год назад в римском театре «Помпеи», построенном в стиле древнегреческого амфитеатра. За ним последовал театр «Олимпико» в Виченце, первый крытый в мире, и театр Эпидавра IV века до н. э. Петербургская площадка кардинально другая, но вызов позволяет расширять рамки.

«Основная тема в мифе об Эдипе, в моем представлении,— темнота,— говорит 77-летний режиссер, сотрудничавший со Сьюзен Зонтаг и Уильямом Берроузом.— Он обещает пролить свет на убийство царя Лая, чтобы избавить город Фивы от чумы. Но способен ли он остаться верным своему слову, когда все выяснится? Может ли он взглянуть объективно на свое прошлое, свое происхождение? Как говорит слепой предсказатель Тиресий, пока Эдип может видеть, он слеп. Когда он начинает видеть правду, он ослепляет себя. Смеем ли мы сегодня посмотреть правде в глаза?»

Очень важную роль в спектакле играет музыка. Звуковой ряд делается силами преимущественно двух человек. Саксофонист из Нового Орлеана Дики Ландри взял в руки инструмент в десятилетнем возрасте, в 1948 году, и считается одним из главным минималистов мира. Кларнетист Кинан Азмех впитал в себя национальную и интернациональную музыкальные традиции, он учился и в Нью-Йорке, и в Дамаске, а сравнительно недавно записал альбом современной камерной сирийской музыки.

Звуки и слова — вообще определяющие для Уилсона. Не зря Том Уэйтс, его друг и коллега, с которым тот сделал не одну постановку, говорит: «Слова для Боба похожи на гвозди в кухонном полу, когда темно и вы босиком. Боб расчищает путь, он может пройти сквозь слова и не пораниться».

«Эдип» — это совместное производство Change Performing Arts с Pompeii Theatrum Mundi.

Наталья Лавринович