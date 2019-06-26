Плоть и кровь холоднокровной змеи

15 июля в БКЗ «Октябрьский» в рамках мирового тура «Flesh & Blood» заползет белая змея: Whitesnake во главе с Дэвидом Ковердейлом заглянут, чтобы отметить 40-летие группы. 42-летие, если совсем уж точно.

45 лет назад в декабре 1973 года в Копенгагене Deep Purple решил выступить с новым составом и новыми вещами, оставив лишь то, без чего их совсем нельзя было представить,— «Smoke on the Water» и «Space Truckin». На сцену вышел 22-летний Дэвид Ковердейл: его запись, по легенде, участники группы случайно вытащили из множества присланных демо и оказались поражены звучанием. Фирменный баритон ненадолго отсрочил конец: через три года было принято решение о роспуске группы, после чего Ковердейл создал и первый альбом рок-баллад «White Snake», и почти одноименную группу.

Оправдывая название, «Змея» много раз сбрасывала старую шкуру: группа меняла составы, прекращала деятельность, устраивала громкие реюнионы, снова самораспускалась, чтобы еще раз воскреснуть из, казалось бы, небытия. То же самое происходило и в личной жизни Дэвида: он разводился, вступал в новый брак, переезжал жить в Штаты, снова разводился, заводил детей, влюблялся и еще раз женился — как полагается настоящей рок-звезде.

Музыка менялась по той же синусоиде: после триумфального альбома 1987 года, который стал восемь раз платиновым, последовал довольно проходной «Slip of the Tongue». К Whitesnake привыкли. Они стали заслуженными ветеранами, которым достаточно было стричь купоны на волне прошлой популярности. И тогда, неожиданно для всех, «змея» выпустила «Flesh & Blood».

Сейчас этот альбом 2019 года сравнивают с пластинкой 1987 года — по мощи и яркости. Ковердейл испытывает новый прилив сил. «Прошлая неделя — это уже другая эпоха для меня. А то, что было сказано шесть месяцев назад,— тем более,— говорит он.— Сегодняшняя глава в жизни Whitesnake меня очень вдохновляет. Поверьте, я много чего делал в своей жизни, и то, что сейчас у меня такой энтузиазм,— это кое-что значит».

Впервые группа попала в Россию летом 1994 года, и тогда Дэвида особенно поразил тот факт, что ни один альбом из тех, что он подписывал, не был лицензионным, все пиратские. Но на любви к фанатам это не отразилось. «Мы действительно взволнованы и с нетерпением ждем возможности сыграть перед российскими поклонниками, а также вместе с ними отпраздновать 40-летний юбилей Whitesnake,— говорит Ковердейл.— Для меня огромная честь гастролировать по этому невероятному миру на протяжении сорока лет. Я рад, что вы все присоединились ко мне в этом удивительном путешествии».

Наталья Лавринович