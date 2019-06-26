Фигаро зайдет через Царское Село

Международный фестиваль «Опера — всем» пройдет в Петербурге с 12 по 21 июля в восьмой раз. Его идеолог и художественный руководитель театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело надеется, что погода не подведет. С другой стороны, пример 2016 года, когда «Князь Игорь» хотя и прервали из-за ливня, но доиграли почти до конца, а зрители держали зонтики над музыкантами, свидетельствует: искусство сильнее стихии.

По традиции открытие фестиваля пройдет 12 июля на Соборной площади Петропавловской крепости. Откроются «Орлеанской девой» Петра Ильича Чайковского. «Я очень доволен своей музыкальной работой,— писал Чайковский в 1879 году.— Что касается литературной стороны, то есть либретто… Трудно передать, до чего я утомляюсь. Сколько перьев я изгрызу, прежде чем вытяну из себя несколько строчек!»

Режиссером-постановщиком стал бессменный арт-директор Виктор Высоцкий, художником — Юлия Гольцова, оркестром «Северная симфония» дирижирует Фабио Мастранджело, главные партии исполняют солисты театра «Мюзик-Холл», Мариинского театра и другие.

14 июля в Александровском парке, перед зданием театра, дадут «Богему» Джакомо Пуччини. Парижский квартал на фоне строгого фасада «Мюзик-Холла» — еще одно прочтение одной из известнейших мировых опер. Режиссером-постановщиком выступил Андрей Сидельников, среди солистов — бас Валентин Аникин, в настоящий момент служащий в National Theater Mannheim, Александр Михайлов и Александр Гонца (оба из Мариинского театра, но Гонца — из Приморской сцены), Никита Одалин и другие.

18 июля на Елагином острове перед Елагиноостровским дворцом — «Майская ночь» Римского-Корсакова. Концерты в этой части Северной столицы собирают самых неформальных любителей классики: люди слушают музыку, лежа на траве. (По традиции вход на все концерты свободный.) Режиссер — Ольга Маликова, Губернаторским оркестром Санкт-Петербурга руководит дирижер Владимир Ланде из Красноярска, главные партии исполняют Виталий Янковский, Дмитрий Демидчик, Елизавета Михайлова и другие.

Закроется фестиваль 21 июля «Севильским цирюльником» Россини — на плацу Екатерининского дворца в Царском Селе. «В этом году мы выполняем пожелание нашего друга — директора музея Ольги Таратыновой, которая давно хотела, чтобы здесь поставили "Севильского цирюльника",— рассказывает Фабио Мастранджело.— По ходу действия часто возникает балкон, так вот здесь нам обеспечен прекрасный барочный балкон». Постановку осуществит австрийский театральный режиссер Ханс-Иоаким Фрай.

Наталья Лавринович