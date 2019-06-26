«Сегодня нас без всяких оговорок можно назвать трендсеттерами на телеком-рынке»

В этом году Tele2 завершила крупнейшую инвестпрограмму в Петербурге и Ленобласти объемом 2,3 млрд рублей. Директор макрорегиона «Северо-Запад» Сергей Тимошин рассказал корреспонденту Guide Алексею Кириченко о том, каких результатов оператору удалось достичь благодаря модернизации сети, о внедрении 5G, а также о новых услугах компании, которые копируют конкуренты.

GUIDE: Tele2 объявила, что инвестировала более 2,3 млрд рублей в инфраструктуру Петербурга и Ленобласти. Это много для оператора? Что удалось построить?

СЕРГЕЙ ТИМОШИН: Это серьезные инвестиции. Но важна не красивая цифра, а результаты в модернизации инфраструктуры, которых нам удалось достичь. Мы за короткий по меркам телекома срок значительно расширили зону покрытия сети в регионе, увеличили ее емкость: в результате скорость мобильного интернета Tele2 выросла на 70%.

Активнее всего работали по критически важным для горожан местам: жилым районам, торговым центрам, зонам отдыха. Так, качество связи улучшили в крупных жилых кварталах и в микрорайонах Петербурга, в частности, в ЖК «Балтийская жемчужина», в Кудрово, Мурино, Юнтолово, Шушарах, а также в зоне исторической застройки Северной столицы. Обеспечили indoor-покрытие в крупных торгово-развлекательных центрах города. Покрыли мобильным интернетом свыше 500 тыс. кв. м торговых площадей. Новые базовые станции запустили в популярных зонах отдыха Санкт-Петербурга и пригорода. В Ленинградской области мы провели технические работы более чем в 350 крупных и малых населенных пунктах, на контрольно-пропускных пунктах на границе с Финляндией и на трассах федерального значения. Объем работ проделан действительно колоссальный — сеть увеличена вдвое всего за полтора года.

G: Что происходит с LTE-450?

С. Т.: Развитие проекта мы считаем успешным, поскольку число абонентов, обслуживаемых на сети LTE-450, ежегодно увеличивается вдвое. Сейчас мы активно участвуем в рабочих группах профильных министерств и ведомств, где обсуждаются возможные форматы предоставления связи на базе LTE-450 спецпотребителям. Мы уже тестировали эту технологию с департаментом информационных технологий Москвы: Tele2 предоставляла оперативную связь во время матчей ЧМ-2018. Рациями с поддержкой LTE-450 пользовались бригады оперативных служб. Есть отличный кейс по обеспечению интернетом сети фельдшерско-акушерских пунктов в удаленных районах, где «не ловит» ни один из операторов. Ранее протестировали технологию совместно с РЖД: организуем удаленное управление локомотивами на базе сети LTE-450. В целом у этой технологии большой потенциал. Сейчас LTE-450 Tele2 работает в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Тверской и Новгородской областях.

G: Как долго будут окупаться инвестиции в сеть?

С. Т.: Для начала отмечу, что мы точку в развитии не ставим. Работы по оптимизации инфраструктуры проводим дальше. Уже сейчас в рамках данного кейса мы видим, что инвестиции в развитие связи окупаются как материально, так и в плане имиджа. Сегодня Tele2 — это качественная связь. По данным Роскомнадзора, Tele2 второй год подряд остается лидером по темпам строительства сети 4G. Мы активнее коллег по цеху инвестируем в строительство высокоскоростного интернета. При этом на стагнирующем рынке нам удается увеличивать и абонентскую базу, и выручку. Мы не разглашаем финансовые показатели по региону, но в целом по стране за первый квартал 2019 года выручка компании выросла на 15,1% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года и составила 37,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 2,3 млрд рублей — это практически соответствует результату всего 2018 года.

Инвестиции в сеть закладывают основу для дальнейшего роста выручки от передачи данных, а также способствуют повышению индекса NPS. По итогам первого квартала Tele2 увеличила отрыв от ближайшего конкурента до 16 п. п., достигнув результата в 45%, что делает компанию безоговорочным лидером в телеком-отрасли по готовности клиентов рекомендовать оператора близким и знакомым.

G: Какова обратная связь петербуржцев на модернизацию вашей сети? Они это заметили?

С. Т.: Петербуржцы видят, что качество нашей связи и мобильного интернета улучшилось. В частности, в Петербурге у нас положительный баланс по MNP: то есть к Tele2 приходит больше абонентов других операторов, чем уходит. Наша абонентская база растет. Безусловно, это результат в том числе и масштабного строительства в регионе. Кроме того, мы выводим на рынок уникальные продуктовые предложения.

G: Какие из новых продуктов еще выстрелили?

С. Т.: Сегодня нас без всяких оговорок можно назвать трендсеттерами на телеком-рынке. Мы часто первыми предлагаем рынку абсолютно новые услуги, которых нет у конкурентов. Затем они уже копируются другими операторами. Это хорошо для всех, в первую очередь для абонентов. Например, осенью прошлого года Tele2 запустила «SOS-пакет». Он позволяет абоненту оставаться на связи и иметь доступ к самым необходимым сервисам (таким, как «Яндекс-навигатор» и WhatsApp) даже при нулевом балансе. Только за один месяц этой услугой воспользовались более 5 млн клиентов. Также мы первыми предложили абонентам делиться гигабайтами, и тут тоже успех — за первый день работы услуги было передано 170 Тб.

G: Больше шума вы произвели с запуском eSIM. Планируете ли вы вернуться к подключению абонентов по технологии eSim? Насколько перспективна данная технология?

С. Т.: Запуск eSIM был пилотным проектом, в рамках которого мы предложили московским пользователям протестировать новое решение. Электронные сим-карты можно было получить в нескольких салонах Москвы. Мы набрали необходимую для тестирования базу, продолжение проекта требует уточнения ряда вопросов. Как только все вопросы будут урегулированы, можно говорить о продолжении пилота, а в будущем — о массовом запуске технологии.

G: Сейчас много говорят о внедрении технологий в процесс управления городской инфраструктурой. Tele2 принимает участие в этом процессе?

С. Т.: Безусловно, мы заинтересованы в сотрудничестве по данному направлению с администрациями Петербурга и Ленобласти. У нас уже есть удачные кейсы с органами власти Москвы. В прошлом году Tele2 на основании Big Data подготовила для ДИТ Москвы информацию о динамике передвижения населения, которая учитывалась при планировании технической и транспортной инфраструктуры. Накладывая маршруты перемещения абонентов на карту города, мы видели, как увеличивается нагрузка на транспортную инфраструктуру, автодороги, железные дороги и метро. Это дает возможность властям реализовать концепцию «умного» города: планировать парковки, маршруты общественного транспорта, остановки, детские сады и прочее.

G: Готова ли Tele2 к переходу на 5G, какую работу ведете в данном направлении?

С. Т.: 2019 год должен стать переломным для технологии 5G. Вопрос внедрения важен для многих отраслей экономики страны, а не только для телекома. Технических вопросов с пятым поколением остается много. Но мы строим сейчас инфраструктуру с расчетом на будущее внедрение 5G. Важно, что на Петербургском международном экономическом форуме Tele2 договорилась с «Ростелекомом» и Ericsson о развертывании пилотной зоны сети 5G в диапазоне 27 ГГц. Откроем ее в июле-сентябре в самом центре Москвы.

G: Говоря про сложности с внедрением 5G, что вы имеете в виду? Какой переломный момент должен наступить?

С. Т.: Сейчас решается вопрос выделения частот под технологию и их распределения между игроками рынка. Сложные переговоры идут вокруг частот 3,3–3,8 ГГц. Это наиболее перспективный для полноценного развития технологии диапазон, на этих частотах развертывают сети другие страны, имеется соответствующее оборудование. Коммерческие запуски сетей 5G состоялись в Южной Корее, США и Китае. В России желаемые операторами частоты заняты для нужд Минобороны и космических программ. Надо договариваться с силовыми структурами, инвестировать в расчистку частот. В Tele2 верят, что оптимальный вариант этого решения — в сотрудничестве с государством и в создании единого инфраструктурного оператора.