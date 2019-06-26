По твердому курсу

Газета «Коммерсантъ в Санкт-Петербурге» в очередной раз проводит церемонию награждения премией «Твердые знаки». Как и в прошлые годы, победителей выбирали в пяти номинациях: «Слово с твердым знаком», «Проект года», «Сделка года», «Женщина у руля» и «Самый полезный чиновник для бизнеса».

В номинации «Слово с твердым знаком» победителем признан Александр Кононов — заместитель председателя Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК. Признание редакции господин Кононов получил за позицию по сохранению здания СКК «Петербургский», которое сейчас находится под угрозой сноса. Но эта премия — еще и признание заслуг всего градозащитного сообщества Петербурга по сохранению исторического наследия города.

В номинации «Проект года» победителем стал проект по созданию железнодорожного полукольца вокруг Санкт-Петербурга: городу сегодня остро не хватает объектов транспортной инфраструктуры, и появление полукольца — пусть хотя бы пока и на бумаге — важный шаг на пути создания комфортной среды для проживающих здесь горожан.

«Сделкой года» признана продажа компании «Эталон» структурам АФК «Система» — премию получает основатель «Эталона», теперь уже отошедший от управления компанией Вячеслав Заренков. Разговоры о возможной продаже «Эталона» на рынке шли несколько лет, тем не менее объявление о сделке стало настоящей сенсацией.

В номинации «Женщина у руля» победила Диана Каледина, создательница Балтийской промышленной компании.

Наконец, самым полезным чиновником для бизнеса был признан руководитель территориального Управления Федеральной антимонопольной службы Вадим Владимиров за его борьбу с монополизмом ГУП в различных сферах городской экономики.