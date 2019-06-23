В Новокузнецке организатору протестной акции залили клеем замок входной двери

В Новокузнецке сегодня, 23 июня, неизвестные залили клеем замок входной двери квартиры организатора акции против преследования журналистов Льва Гяммера, чтобы он не смог выйти из дома для участия в пикете на Театральной площади города. Спустя два часа, к началу акции, координатор движения «Протестный Кузбасс» все-таки смог выйти из дома. Об этом "Ъ" рассказал сам Лев Гяммер.

Организаторы планируют проводить одиночный пикет в центре города на Театральной площади по примеру москвичей, которые выстраивались в очередь, чтобы посменно митинговать. Акция начнется в 16:00. Ранее общественники хотели организовать публичный митинг против преследования журналистов и коррупции в силовых структурах на одной из двух официальных площадок в Новокузнецке — площади общественных мероприятий Куйбышевского района или площади за Дворцом культуры имени Маяковского. Но мэрия заявила, что они уже заняты: с 7:00 до 22:00 там проходят групповые пикеты — и предложила активистам место на городской окраине.

Напомним, 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова полицейские задержади по подозрению в сбыте наркотиков. Корреспондент заявил, что наркотическое вещество ему подбросили. Он связал свой арест со своей профессиональной деятельностью. Действия правоохранительных органов вызвали общественный резонанс и массовые протесты. Спустя пять дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев снял обвинение с журналиста из-за недоказанности его участия в преступлении.

Митинги в поддержку Ивана Голунова и против преследования журналистов, коррупции в силовых структурах проходят сегодня в нескольких городах России.

Нина Обелюнас, Кемерово