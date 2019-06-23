В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия. Акцию организовали на фоне резонансного дела журналиста Ивана Голунова. Организаторами выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.

В Москве пройдет согласованный митинг на проспекте Сахарова. Акция начнется в 17:00.

Первым в 17:00 по местному времени (7:00 мск) стартовал митинг в Хабаровске. Кроме того, запланированы акции в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новокузнецке, Калининграде, Хабаровске, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Омске, Казани и Самаре. В Санкт-Петербурге акцию не согласовали из-за праздника выпускников «Алые паруса».

Также состоялась акция во Владивостоке, ее организатором выступило отделение «Открытой России» в Приморье.

Напомним, 12 июня в Москве прошло несогласованное шествие в поддержку Ивана Голунова. Акция сопровождалась жесткими задержаниями. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. В «ОВД-инфо» утверждают, что были задержаны 540 человек. Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников уточнил, что в отделы полиции во время акции были доставлены семеро несовершеннолетних.

16 июня состоялось согласованное шествие на проспекте Сахарова в Москве под лозунгом «Закон и справедливость для всех». Полиция оценила количество участников в 1600 человек. По данным корреспондента “Ъ”, в акции приняли участие около 500 человек.

В начале июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Следствие не нашло доказательств его вины и освободило корреспондента от уголовной ответственности. Глава МВД Владимир Колокольцев лично поговорил с задерживавшими журналиста оперативниками и их начальством. После этого были уволены два генерала полиции.

О том, как проходила акция протеста в Москве 12 июня, читайте в материале “Ъ”.

О действиях полиции во время акции — в материале “Ъ FM”.