Главу Генштаба Эфиопии убили при подавлении попытки госпереворота

Глава Генштаба армии Эфиопии Сеаре Меконнен был застрелен своим телохранителем в городе Бахр-Дар, когда участвовал в силовой акции властей против мятежников в штате Амхара, сообщает Reuters. Кроме него погиб еще один высокопоставленный чиновник из числа военных — Гизе Абера. Также во время госпереворота были убиты глава штата Амбачиу Миконнен и его советник Эзез Вази.

Захватить власть в эфиопском штате Амхара попытались в ночь на воскресенье, 23 июня. Как сообщает Reuters, за неудавшейся попыткой переворота стоит глава службы безопасности штата Амхара, генерал армии Асамниу Тсиге.

СМИ со ссылкой на жителей Бахр-Дара сообщают, что ночью в городе была слышна стрельба. После этих событий в стране наблюдаются проблемы с интернетом.

Глава спецслужб штата, бригадный генерал Тефера Мамо сообщил, что большинство участников госпереворота арестованы.