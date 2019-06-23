Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По словам главы КНДР, в письме «отличное содержание».

Других деталей документа не приводится. Отмечается, что Ким Чен Ын намерен «серьезно обдумать интересное содержание» письма.

Ранее господин Трамп продлил действий санкций против КНДР еще на год. Ограничительные меры против Северной Кореи вводились в 2008, 2010, 2011, 2015 и 2016 годах. Эти меры касаются распространения ядерных материалов.

Напомним, КНДР в мае запустила два снаряда в восточном направлении. Господин Трамп тогда сказал, что КНДР пока не готова к переговорам с США. В ответ КНДР заявила, что не будет вести переговоры с США по денуклеаризации полуострова, пока американская сторона не изменит подход к выстраиванию отношений с ней.

До этого 27–28 февраля в столице Вьетнама Ханое прошел второй саммит США и КНДР. В ходе встречи Ким Чен Ын просил о снятии санкций с Северной Кореи. Саммит закончился без подписания какого-либо итогового документа.

Подробнее о саммите в Ханое — в публикации “Ъ” «Северной Корее грозят новыми санкциями».