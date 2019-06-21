Трамп продлил санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп продлил действий санкций против КНДР еще на год, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Ограничительные меры против Северной Кореи вводились в 2008, 2010, 2011, 2015 и 2016 годах. Эти меры касаются распространения ядерных материалов.

Напомним, КНДР в мае запустила два снаряда в восточном направлении. Господин Трамп тогда сказал, что КНДР пока не готова к переговорам с США. В ответ КНДР заявила, что не будет вести переговоры с США по денуклеаризации полуострова, пока американская сторона не изменит подход к выстраиванию отношений с ней.

До этого 27–28 февраля в столице Вьетнама Ханое прошел второй саммит США и КНДР. В ходе встречи Ким Чен Ын просил о снятии санкций с Северной Кореи. Саммит закончился без подписания какого-либо итогового документа.

Подробнее о саммите в Ханое — в публикации “Ъ” «Северной Корее грозят новыми санкциями».